Un jotero en Operación Triunfo

Juanjo Bona, un joven de 19 años de la localidad zaragozana de Magallón, es uno de los concursantes de la última edición de Operación Triunfo. ¿Cuál es su trayectoria?, ¿Cómo ha conseguido un jotero entrar en la academia? Estos son algunos datos sobre él:

Estudiante de Ingeniería Naval y Oceánica, este "jotero desde la cuna" ha entrado pisando fuerte en la gala cero del programa que vio crecer a cantantes como Bisbal, Aitana, Manuel Carrasco o Pablo López. En su primera actuación, interpretó la canción de Queen 'Crazy Little Thing Called Love' y se convirtió en uno de los más destacados, ganándose el voto unánime del jurado y convirtiéndose así en un "participante de pleno derecho" para cruzar la pasarela hacia la Academia.

Juanjo Bona ha estado inmerso en el mundo de la música desde joven, es fan de Queen y su familia tiene los orígenes en Magallón (regentan una tienda de electrodomésticos allí). Juanjo ha llevado la música aragonesa desde su pueblo a los escenarios con más audiencia.

Además de sus raíces en la jota, Juanjo también estudió clarinete y se formó en una academia de canto en Tudela. Su talento lo llevó a participar en varios programas de televisión, incluyendo Idol Kid’s, Tres Minutos, y el 'talent show' de jota, Jotalent, donde fue el ganador de la primera edición. Lo consiguió con 18 años y ahora va a por todas en Operación Triunfo.

En una entrevista, este joven intérprete expresó su deseo de aportar una voz única al concurso: "Podría aportar una voz que no suele oírse en chicos y tengo un amplio rango vocal. Amo la jota. Yo defiendo mucho mis tradiciones, mi pueblo y el día a día".

Juanjo Bona destacó desde el comienzo del programa 'Jotalent', sorprendiendo gala tras gala con actuaciones como la versión que hizo de 'La Magallonera', 'El Guitarrico' o 'Solo otra vez' de Il Divo, o los dúos con algunos de sus compañeros. Entre ellos, interpretando 'Show must go on' de Queen con Sara Serena (otra concursante) o 'It’s a man’s man’s world' con la artista zaragozana Vicky Lafuente.

“Mi paso por el programa me ha refirmado que lo mío es la música, mis orígenes son la jota, esto es maravilloso. Creo que Jotalent ha sido, es y va a ser muchísimo más que jota, estoy feliz”, añadió el entonces ganador del concurso de Aragón TV.

Su compañera zaragozana, Naiara

Naiara es la otra aragonesa que, aunque con más apuros, también pasó la fase previa del concurso canoro. Tiene 26 años, es de Zaragoza y en su carta de presentación aseguraba que "Operación Triunfo es una oportunidad única porque te formas, no solo cantando, sino en baile y escenografía". En la gala se subió al escenario para cantar 'Me muero', y en las redes los fieles del programa no tardaron en alabar su voz, su look y su carisma.