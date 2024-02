Casi 10.000 personas acudirán al Pabellón Príncipe Felipe a ver la final de OT

La final de Operación Triunfo se emite esta noche a las 22.00 en Prime Video donde se descubrirá el ganador de esta nueva edición. El Ayuntamiento de Zaragoza ha habilitado el Pabellón Príncipe Felipe para poder disfrutar de las actuaciones de los aragoneses Juanjo y Naiara y ya han emitido más de 9.400 entradas para asistir al evento.

El recinto alberga 10.744 personas sentadas, número al que se aspira a llegar. Las entradas se pueden obtener, de forma gratuita, a través de la plataforma de ticketing de Ibercaja (https://entradas.ibercaja.es/). El máximo es de cuatro entradas por persona.

La gala será proyectada desde las cuatro pantallas del videomarcador central y desde las otras cuatro ubicadas en las esquinas superiores. Además, contará con animaciones para apoyar a los zaragozanos.

El público podrá acceder al pabellón desde las 21.00, una hora antes del comienzo del programa. Cabe mencionar que las entradas que habían sido emitidas para acudir a Sala Mozart son válidas y se podrá acceder al pabellón con ellas.

Los finalistas zaragozanos cantarán en cuarta posición Naiara con la canción 'Sobreviviré' de Mónica Naranjo, y Juanjo cerrará las actuaciones de los finalistas con 'Without you' de Harry Nielson. Así, si pasan la primera fase se podrá disfrutar de una segunda canción, en la que interpretarán la canción que cantaron en la gala 0. En el caso de Naiara 'Me muero' de La quinta estación y Juanjo 'Crazy little thing called love' de Queen.