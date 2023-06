Emotivo recuerdo de Manuel Carrasco a Elena Huelva en su concierto de Sevilla

Manuel Carrasco volvió a brillar este viernes por la noche en su concierto en Sevilla. Lo hizo ante 70.000 personas en un abarrotado estadio de La Cartuja y con la emoción a flor de piel. El cantante arrancó alguna que otra lágrima entre el público al recordar a Elena Huelva, su joven amiga fallecida el pasado 3 de enero, que hizo viral su lucha contra el cáncer.

Fue hacia la recta final del concierto cuando el de Isla Cristina interpretó al piano, visiblemente emocionado, la canción 'Mujer de las mil batallas', un tema que compuso precisamente para todas las mujeres que combaten la enfermedad.

Concierto de Manuel Carrasco en Sevilla Efe

El año pasado le dedicaba la misma canción a Elena, en ese mismo estadio, cuando la joven asistía feliz a su concierto coreando todas sus canciones y escribía después en Instagram: "Una vez más eres capaz de emocionarme, las lagrimas me caían, como no si delante de más de 70mil personas me dedicas una canción tan especial. Y todos empiezan a cantarla mirándome".

Este año Elena no estaba en persona, pero su sonrisa se dibujó en las pantallas gigantes del concierto cuando su imagen quedó recreada con miles de estrellas. El homenaje terminó con el lema que la acompañó hasta el último día de su vida, "tus ganas ganan", y los miles de asistentes corearon entonces el nombre de la joven, que siempre se mostró fuerte a pesar de que la enfermedad, un sarcoma de Ewing.

Antes, el concierto de Carrasco, de su gira ‘Corazón y flecha’, había comenzado con algo de incertidumbre y temor. Ya que el estadio de la Cartuja se convirtió en una piscina por la lluvia minutos antes al comienzo del espectáculo.

La gente pasándolo en grande en el concierto de Manuel Carrasco. pic.twitter.com/AopIQf6YPx — David Rivas (@DavileRivas) June 2, 2023

Aún así, los seguidores del cantante no desesperaron y muchos de ellos arrancaron el protector de plástico del césped del estadio de fútbol hipalense para hacerse un chubasquero improvisado. Y así corearon todas y cada una de las canciones del 'extriunfito', a pesar de que las redes se llenaron de quejas por la celebración del concierto en estas condiciones.