La final de Operación Triunfo, en directo

Llegó el día. Operación Triunfo decide este lunes 19 de febrero qué artista se lleva el primer puesto de la presente edición, primera emitida por la plataforma Amazon Prime Video y una de las más seguidas de los últimos años, solo por detrás de la que encumbró a artistas tan consolidadas en la actualidad como Amaia, Aitana o Ana Guerra. Por cierto, ese mismo año (OT 2017) también participó Miriam Rodríguez, que esta semana saca su nuevo disco.

Pero estamos en febrero de 2024 y los nombres de los protagonistas en el ‘talent show’ musical son otros. Los dos que más resuenan, además, nacieron en la provincia de Zaragoza: Naiara (26 años, de la capital zaragozana) y Juanjo (20, de Magallón). Aunque hay cierto reparo en lanzar las campanas al vuelo, son los dos grandes favoritos para llevarse el título. No obstante, hay otros cuatro candidatos muy sólidos que podrían imponerse si su actuación de esta noche es brillante y logran así el favor del público.

El pabellón Príncipe Felipe reúne hoy a miles de espectadores en una fiesta que el Ayuntamiento de Zaragoza había situado en el Auditorio, medida que cambió para albergar a más incondicionales de la academia musical más famosa de España. Las entradas gratuitas que podían reservarse a través de Ibercaja se agotaron con rapidez, y la convocatoria a las 21.00 se pensó para ir calentando el ambiente festivo de cara a la competición (22.00).

Así se decide quién gana Operación Triunfo 2023

En la gala final todo comienza con una canción grupal junto a una de las ‘triunfitas’ originales, Chenoa, participante en la primera edición hace casi un cuarto de siglo. Será ‘Last dance’, que popularizó la reina de la música disco Donna Summer. A continuación, los seis finalistas defienden en directo la canción elegida para esta noche. Junto a Juanjo y Naiara están Paul, Lucas, Ruslana y Martin.

Naiara canta 'Sobreviviré' de Mónica Naranjo, y Juanjo 'Without you’, de Harry Nilsson, dos clásicos, cada uno en su estilo. Paul se lanza con 'Baby hello' de Rauw Alejandro y Bizarrap; Lucas ha elegido 'Pillowtalk', de Zayn Malik; Martin va con 'Golden hour' de JVKE y Ruslana también mira atrás con la célebre 'Zombie' de The Cranberries.

Durante las actuaciones, las líneas telefónicas que registran los votos del público general siguen activas, como lo han estado toda la semana previa. Se cierran tras la actuación del sexto participante. Ahí llega un momento clave. Al revelarse los votos, los tres concursantes menos votados quedan fuera. Entonces se pondrán los contadores a cero, se abren nuevamente los teléfonos y los tres aspirantes finales cantan otra vez los temas que hicieron en la Gala 0 allá por el 20 de noviembre, hace tres meses.

En esa primera cita, Ruslana hizo ‘I love rock'n'roll’ de Joan Jett; Martin optó por ‘Somewhere only we know’ de Keane; Naiara cantó ‘Me muero’, de La Quinta Estación; Paul, que parece el rival más fuerte de Naiara y Juanjo, hizo ‘Way down we go’ de Kaleo; Juanjo apostó por Mika y ‘Crazy little thing called love’, y Lucas se decantó por ‘De música ligera’, del grupo argentino Soda Stereo.

Cuando acaben esas últimas tres interpretaciones, las líneas van a quedar definitivamente cerradas. La suerte queda echada; después del lógico juego de nervios, se va a conocer el orden definitivo y, por tanto, el nombre del ganador o ganadora del concurso.