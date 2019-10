Aitana: "Tengo 20 años y estoy viviendo un sueño"

¿Supone mucha presión eso de ser una de las artistas con mayor popularidad del momento?

Intento no meterme esa presión. Yo creo que hay que tener unos objetivos en la vida y seguir tus sueños, pero si me pongo todo ese peso encima ya me muero. Lo que intento es pasarlo bien con lo que hago, tengo 20 años recién cumplidos y estoy viviendo un sueño. Es una dedicación como cualquier otra. Estoy muy feliz de trabajar en lo que me gusta, que no es poco. Mis padres me lo recuerdan cada día.

¿Y cómo le va en este trabajo?

Parece que la palabra trabajo tiene cierta connotación negativa, y me gusta tanto lo que hago que no lo considero como tal. Yo ya no me veo en otro lugar que no sea la música. Que me hayan nominado también a los Grammy es una locura.

¿Qué tiene de 'Operación triunfo' la gira 'Play Tour'?

Me acuerdo mucho de Operación Triunfo, fue una experiencia única que jamás voy a olvidar. Esta gira no es de 'Operación Triunfo'. Estoy con los músicos, las bailarinas... Aunque es verdad que he puesto tres canciones como para un pequeño 'remember' al programa. Es una manera de recordar con orgullo de dónde vengo.

¿Si se tuviera que quedar con una de sus canciones (solo una) cuál sería?

Me quedaría con 'Vas a quedarte' o 'Con la miel en los labios'. Son mis favoritas.

Tiene 13 discos de platino y 9 discos de oro, ha conseguido una nominación en los Grammy Latinos, aparece en el cartel de Los 40 Music Awards, su álbum 'Spoiler' suma 400 millones de reproducciones. Eso ¿cómo se puede asimilar con 20 años?

NOTICIAS RELACIONADAS Aitana confiesa que rompió a llorar cuando conoció la nominación a los Grammy

No me fijo en los datos. No me gusta mucho obsesionarme con los datos que puedo llegar a generar. Mi trabajo es salir a cantar, el día a día con las personas, de cómo las personas reaccionan cuando saco canciones, estar en las redes, ver cómo están mis seguidores y mostrar un poco de mí. Ahora estoy creando el concepto del próximo disco.

¿Tiene momentos de flojera con este ritmo de vida?

El otro día estaba con gripe y tenía un concierto. Eso sí, los síntomas desaparecieron en el momento de subir al escenario. Lo pasé mal pensando que me pondría muy mala y no podría realizar bien la actuación.

Es su primer concierto en Zaragoza, '¿Vas a quedarte?'

Vuelvo después de las firmas de discos del programa, pero nunca me he parado a conocer Zaragoza y me gustaría quedarme unos días para conocerla.

Las Fiestas del Pilar pueden ser un buen escenario...

Me tengo que hacer con un cachirulo, espero que alguien me preste alguno. Tengo muchas ganas de estar en Zaragoza y espero que este concierto sea muy especial y que lo pasemos muy bien.