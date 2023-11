Los dos aragoneses de 'Operación Triunfo' cruzan la pasarela: así han sido sus actuaciones

El regreso de 'Operación Triunfo' fue la noche del lunes de lo más celebrado tanto en televisión como en las redes sociales. El concurso musical debutó en la plataforma de Prime Video España (se puede ver a través de Amazon) y cuenta con Chenoa como presentadora. En la primera criba, la 'gala cero', los dos aragoneses participantes consiguieron cruzar la pasarela por lo que se les podrá ver durante toda la semana cantando y conviviendo con otros jóvenes con aspiraciones a estrella. ¿Quiénes son los dos talentos de la tierra?

Por un lado está Juanjo Bona, de 19 años y natural de la localidad zaragozana de Magallón. El joven es conocido en el mundillo del espectáculo porque fue también ganador del concurso de la televisión autonómica 'Jotalent'. Es estudiante de Ingeniería Naval y Oceánica y "jotero desde la cuna". En la noche del lunes, en su primera actuación en el concurso, fue de los más destacados y el jurado lo seleccionó entre los más meritorios por unanimidad. Bona interpretó la canción de Queen 'Crazy Little Thing Called Love' y los jueces (Concha Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero) enseguida lo 'ficharon' como "participante de pleno derecho" y le hicieron cruzar la pasarela.

Naiara es la otra aragonesa que, con algo más de apuros, también pasó la fase previa del concurso canoro. Tiene 26 años, es de Zaragoza y en su carta de presentación aseguraba que "Operación Triunfo es una oportunidad única porque te formas, no solo cantando, sino en baile y escenografía". En la gala se subió al escenario para cantar 'Me muero', y en las redes los fieles del programa no tardaron en alabar su voz, su look y su carisma.

Amante confesa de muchos ritmos musicales que van desde el flamenco al 'reggaeton', Naiara también superó esta primera prueba junto a otros 15 concursantes que forman la nómina de 'O. T. 2023'. Tan solo dos compañeros (eran 18 aspirantes iniciales) se quedaron fuera: Lina y Edu no lograron convencer al jurado y abandonaron la Academia a las primeras de cambio.

Amazon Prime llevaba tiempo calentando los motores de este renacimiento del concurso, con episodios especiales de 45 minutos dedicados a los 18 aspirantes de esta edición. Ahora ya, una vez dentro de la Academia, la plataforma emitirá imágenes diaria de la convivencia, con la intención de llegar lo más lejos posible hasta obtener un premio en metálico de 100.000 euros.

Entre las novedades confirmadas este año en el concurso destacan galas más cortas con la presencia de parte del profesorado en plató y la incorporación de un espacio nuevo, la Green Room, para los concursantes. También se ha introducido un voto adicional para salvar durante la gala.