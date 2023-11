Juanjo Bona le pone el cachirulo a OT: "Voy a enseñarles bien lo que hacemos en Aragón"

La tradiciones aragonesas han entrado por la puerta grande en la Academia de Operación Triunfo 2023. Los zaragozanos Juanjo y Naiara se han convertido en los mejores embajadores posibles llevando la jota a este mítico concurso musical. Desde que empezó el programa, su pasión por la cultura aragonesa no ha podido pasar desapercibida, ganándose no solo el reconocimiento de sus compañeros sino también el cariño del público.

En un emotivo tributo a su tierra, Juanjo y Naiara han compartido con el resto de concursantes la riqueza de la jota aragonesa. Unieron sus voces para interpretar 'La Magallonera' para terminar en un sonoro "¡Viva Aragón!". Los nunca visto en OT. Y eso que la semana pasada entonaron la jota "Palomica, Palomica" de José Iranzo, el Pastor de Andorra.

Juanjo Bona, ganador de la primera edición de 'Jotalent', regaló a sus compañeros de la Academia un cachirulo a cada uno (se llevó más de 20) y les enseñó los pasos básicos de la jota. Les enseñó a colocarse el pañuelo y lo hizo cuidadosamente uno por uno a todos los participantes. Uno de ellos recibió el tradicional pañuelo baturro (no el de cuadros rojos , negros y grises). Después desfilaron por los pasillos a ritmo de jota y terminaron en la sala de ensayos donde incluso dieron algunos pasos de jota.

Juanjo y Naiara, convertidos en profesores de jota improvisados, llevaron a sus compañeros a la pista de ensayos, enseñándoles los fundamentos de la jota aragonesa. Tanto es así que terminaron con un "Viva Magallón" (el pueblo natal de Juanjo).

En uno de los momentos más conmovedores de la edición, Naiara y Juanjo entonaron una jota que dejó boquiabierta a toda la Academia y a sus seguidores de redes sociales. Para rematar esta escena Juanjo subió un vídeo a redes sociales desde su cuenta oficial expresando lo que significa para él su tierra y la jota, dice así:

"Mi Imperio Romano es mi pueblo, la jota, mis tradiciones. Para mi la jota no es un cante regional ni una tradición antigua, son muchas más cosas: es con lo que yo empecé con lo que he criado y lo que me ha hecho ser quien soy. La jota es mi gente, es mi pueblo, es mi familia, es mi voz , mis amigos y la jota va más allá que el cante, es sentimiento. Estos días la jota para mí van a ser ellos y esta va a ser mi familia, espero que para varios meses y me voy a encargar de enseñarles muy bien lo que hacemos en Aragón".

Juanjo también les ha enseñado a sus compañeros Bea y Álvaro a cantar la jota 'Palomica' y les bautiza oficialmente como joteros.

