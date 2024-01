Dónde comprar las entradas para Ara Malikian en las Fiestas del Pilar de 2024

Aunque todavía quedan 10 meses para la celebración de las Fiestas del Pilar, poco a poco van conociéndose detalles de su programación musical. Los encargados de romper el fuego fueron los hermanos Muñoz, de Estopa, que en poco más de 24 horas agotaron las 8.500 entradas para su concierto del 11 de octubre en el pabellón Príncipe.

En ese mismo recinto actuará el 6 de octubre Ara Malikian. Tras un 2023 en el que no ofreció ningún recital en la capital aragonesa, el violinista libanés retornará por todo lo alto en plenas celebraciones pilarísticas en el marco de su exitosa gira mundial. Cabe señalar que su última comparecencia en Zaragoza acaeció el 29 de diciembre de 2022, también en el Príncipe Felipe, ante unos 6.000 espectadores.

El precio de las entradas va desde los 38 a los 100 euros (sector pista Golden) y ya se pueden adquirir en la web oficial del artista, www.aramalikian.com.

El propio Malikian define la filosofía que define este 'tour' que le ha llevado por todo el planeta. "Esta gira es el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre".

El talentoso músico prosigue con su descripción: "Estos conciertos están llenos de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües. Y este disco es eso que yo había olvidado y que es tan poderoso, la magia de encontrar cada día y cada sendas fascinantes, traigan lo que traigan".