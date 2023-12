Los aragoneses de OT 2023, Naiara y Juanjo, protagonistas de la gala de este lunes

La aventura de 'Operación Triunfo' 2023 en Amazon Prime Video avanza inexorable y con gran acogida tanto en redes sociales como en Youtube. Este lunes celebró su segunda gala y el público decidió quién era su primera expulsada. Además, el 'talent show' empieza a mostrar quienes son algunos de los favoritos y los dos aragoneses que están en la academia se encuentran entre las estrellas emergentes de esta pléyade de aspirantes a cantantes profesionales.

Tras la expulsión de Suzete por un 54,1% de los votos. La gala contó también con la actuación de Vicco y Abraham Mateo, y la presencia de Vanesa Martín como cuarto miembro del jurado para completar la mesa compuesta por Concha Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero.

La zaragozana Naiara, de 26 años, fue elegida la concursante favorita del público esta semana con un 26,7% de los votos tras su interpretación de 'Se fue' de Laura Pausini junto a Omar y Salma.

Actuación de Naiara en la gala 2 de OT 2023

A pesar de que la interpretación de Omar, Salma y Naiara conquistó el corazón del público, Omar no tuvo tanta suerte como la zaragozana y salió nominado.

Juanjo, una estrella en la gala y fuera de ella

Juanjo y Cris cantaron al ritmo de Bruno Mars con 'Leave the Door Open' y cruzaron la pasarela pero con reprimenda del jurado que les pidió que aprovechasen el tiempo en la academia para aprender y les indicó que habían estado "desconectados" esta semana.

Juanjo, el aragonés de Magallón, está resultando un descubrimiento en la academia y no pasa desapercibido para los fans del 'talent show'. Con 'supporters' y detractores, se está convirtiendo en uno de los grandes protagonistas de la esta edición.

Los nominados de la gala 2 de OT 2023

El jurado valoró las actuaciones de los concursantes y criticaron su actuación de forma grupal y no individual, pero a pesar de ello decidieron que Álex Márquez, Denna, Violeta y Omar no iban a cruzar la pasarela.

Quién es Juanjo Bona, concursante de OT 2023

Juanjo Bona, de 19 años y natural de la localidad zaragozana de Magallón. El joven es conocido en el mundillo del espectáculo porque fue también ganador del concurso de la televisión autonómica 'Jotalent'. Es estudiante de Ingeniería Naval y Oceánica y "jotero desde la cuna". En su primera actuación en el concurso, fue de los más destacados y el jurado lo seleccionó entre los más meritorios por unanimidad. Bona interpretó la canción de Queen 'Crazy Little Thing Called Love' y los jueces (Concha Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero) enseguida lo 'ficharon' como "participante de pleno derecho" y le hicieron cruzar la pasarela.

Quién es Naiara, concursante de OT 2023

Naiara se ha convertido en la favorita del público en esta segunda gala. Tiene 26 años, es de Zaragoza y en su carta de presentación aseguraba que "Operación Triunfo es una oportunidad única porque te formas, no solo cantando, sino en baile y escenografía". En la gala 0 se subió al escenario para cantar 'Me muero', y en las redes los fieles del programa no tardaron en alabar su voz, su 'look' y su carisma. Amante confesa de muchos ritmos musicales que van desde el flamenco al 'reggaeton', Naiara también superó la primera prueba y en la gala 2 se mostró capaz de levantar sola el tema de Laura Paussini, se fue, en el que brilló con luz propia.