Naiara de OT 2023: "Queremos ser pregoneros de las Fiestas del Pilar 2024"

En esta edición de Operación Triunfo 2023, los dos aragoneses participantes se han ganado el cariño de sus compañeros y del público, y no pueden tener más presentes sus orígenes en el día a día en la academia, llevando el nombre de Aragón por bandera. Naiara y Juanjo Bona se han convertido en los mejores embajadores posibles llevando la jota a este mítico concurso musical y nos han regalado magníficas interpretaciones de las tradicionales jotas 'Palomica, Palomica' y 'La magallonera'. Su pasión por la cultura aragonesa no pasa desapercibida y ya son muchos los que quieren que sean protagonistas no solo en el programa de Amazon Prime, sino también en Zaragoza.

Hace tres días, los concursantes han subido a la red social TikTok sus 'Wish list OT 2023', un vídeo donde cada uno manifiesta sus deseos para el 2024 que asoma, y los aragoneses Naiara y Juanjo, con el respaldo de los fans, tienen claro lo que quieren para el próximo año.

Juanjo y Naiara de Operación Triunfo 2023... ¿en el pregón de las Fiestas del Pilar 2024?

Hacer una fiesta con todo el equipo de Operación Triunfo, que lleven a sus amigos a hacer una visita a la academia o que sigan teniendo maquillaje y caramelos infinitos son algunos de los deseos de Juanjo y Naiara para el 2024. Pero, sin duda, uno de los que más destacan y que no ha pasado por alto entre los fans de los aragoneses es el de ser pregoneros de las Fiestas del Pilar el próximo año.

"Que Juanjo y yo demos el pregón en las Fiestas del Pilar de 2024", así ha manifestado su deseo Naiara junto al joven de Magallón en su vídeo de 'Wish list OT', algo que ha conquistado el corazón de sus seguidores maños y mañas y que todos esperan que se cumpla.

Los concursantes van más allá y piden también actuar juntos en una gala durante esta edición de OT, una actuación que no dejaría indiferentes a sus fans.

Juanjo y Naiara, embajadores de Aragón en OT

Son muchas las anécdotas que nos dejan estos dos aragoneses en el concurso musical, que no solo cantan jotas y reafirman su amor por Aragón, sino que también explican expresiones típicas de nuestra tierra, como 'ir de propio'.

Sentados junto a sus compañeros en la mesa, comentaron el significado de esta conocida expresión aragonesa que no siempre se entiende fuera de los límites de la Comunidad y cuyos fans publicaron en TikTok.

Además, en la gala 1 de Operación Triunfo, que se emitió en Amazon Prime Video, los dos concursantes se arrancaron a interpretar en directo la jota 'La magallonera' de forma espontánea, como ya habían hecho con 'La Palomica' en la Academia, y desataron la emoción entre el público y algunos jurados como Manu Guix y la mirada atenta de Noemí Galera.

Este dúo jotero inesperado de Naiara y Juanjo está siendo uno de los protagonistas de esta edición y demuestra la diversidad musical que pueden alcanzar los concursantes Operación Triunfo. Nunca se habían juntado dos aragoneses con esta química que lleven las raíces de su tierra hasta los escenarios más mirados por la audiencia.