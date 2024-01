Firmas de Operación Triunfo en Zaragoza: dónde ver el sábado a Juanjo, Naiara y Álvaro

Era un secreto a voces y se ha confirmado. Desde que este lunes Operación Triunfo anunció que Zaragoza era una de las tres ciudades elegidas para la firma de discos del programa el próximo sábado, las quinielas apuntaban a que Naiara y Juanjo Bona ahí estarían. Y ahí estarán. El 'talent show', que este año se emite a través de la plataforma de Amazon Prime, confirmó este martes que la de Pinseque y el de Magallón serán dos de los tres concursantes que firmarán en la capital aragonesa el primer disco recopilatorio del programa, que sale a la venta el próximo viernes y contiene 25 de las canciones que se han cantado hasta ahora en las galas que se emiten todos los lunes.

La incógnita era saber quién iba a acompañarles en su visita a Zaragoza. Martin Urrutia, el concursante vasco de esta edición, había expresado sus ganas de firmar en la capital aragonesa, donde esperaba que se desplazaran desde Bilbao sus amigos y familiares. Pero el programa sorprendió a todos eligiendo al sevillano Álvaro Mayo para acompañar a los zaragozanos.

Álvaro, Naiara y Juanjo van a firmar discos en Zaragoza



La ilusión de Naiara porque vaya Álvaro a Zaragoza con los maños

Celebración con jotas y el himno del Real Zaragoza

La noticia no pudo hacer más feliz a los protagonistas zaragozanos, que no pierden ocasión de mostrar con orgullo su origen aragonés. Volverán a casa en una semana muy especial para ellos, ya que cantarán juntos por primera vez en la próxima gala.

Cuando Naiara y Juanjo se enteraron de la próxima visita a su tierra lo celebraron cantando "Alé Zaragoza alé alé" por toda la academia. De ahí pasaron a entonar el himno del Real Zaragoza de principio a fin y como colofón se pasaron a las jotas, que a ambos les encantan. Incluso llegaron a enseñarle alguna al concursante sevillano para que estuviera preparado para el recibimiento del público zaragozano.

Ya sabéis quienes son los mejores



Grandes, Naiara y Juanjo 💙🤍



pic.twitter.com/jrovJ5AECq — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) January 23, 2024

Que Juanjo y Naiara le han enseñado la jota de la despedida a Álvaro me va a explotar el corazón con estos tres 😭

Dónde y cuándo será la firma de OT en Zaragoza

Hasta ahora se sabía que sabía que la firma de discos en Zaragoza se realizaría este sábado, 27 de enero, entre las 10.00 y las 13.00, pero faltaba despejar la duda del lugar elegido para llevarla a cabo. Finalmente se ha conocido que será el Palacio de Congresos de la Expo el que acoja el encuentro de Naiara, Juanjo y Álvaro con sus fans.

Como requisito para los que quieran una firma de los 'triunfitos', deberán llevar el disco 'Operación Triunfo 2023. Lo mejor Parte 1' (15,99 €) que incluye las versiones de 25 canciones que se han cantado en el programa: 'Libertad', 'Padam, padam', 'Inmortal', 'A tu vera', 'A song for you', 'Back for good', 'La canción más hermosa del mundo', 'La vida moderna', 'I kissed a girl', 'El encuentro', 'I drove all night', 'Dígale', 'Tiroteo', 'Tómame o déjame', 'Eye of the tiger', 'Bailemos', 'Little green bag', 'Es por ti', 'Para no verte más', 'Slomo', 'Unholy', 'El farsante', 'Walk like an egyptian', 'God only knows' y 'Salvaje'.

Firma de discos de Operación Triunfo 2023 HA

Firmas de OT también en Madrid y Barcelona

Las de Zaragoza no serán las únicas firmas de los concursantes este sábado. El resto de los participantes que quedan en el programa se repartirán entre Madrid y Barcelona.

Lucas, Chiara y Paul estarán en la capital catalana, mientras que Martin, Ruslana y Bea firmarán discos en Madrid.