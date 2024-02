El descubridor de Naiara en la orquesta Nueva Alaska: "Tiene un don sobrenatural en la garganta"

Pocos conocen musicalmente tan bien a Naiara Aznar, la flamante ganadora de la duodécima edición de 'Operación Triunfo', como Ángel Lasheras. El director de la orquesta Nueva Alaska ha tenido el privilegio de contar con la extraordinaria voz de la zaragozana durante los últimos ocho años. Un vínculo que se ha tornado en explosión de alegría por su espectacular éxito en el 'talent show'.

Lasheras no se quiso perder el lunes la fiesta que se vivió en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza con miles de aragoneses apoyando a los dos concursantes de la tierra, Juanjo y Naiara. "Fuimos los integrantes de la orquesta y familiares y amigos de Naiara. Estamos muy orgullosos de ella. Fue muy emocionante. Al principio el público estaba dividido entre Juanjo y Naiara, pero cuando el primero cayó eliminado, la unanimidad fue total. Todos nos volcamos con Naiara", rememora.

Este músico de vocación tomó las riendas de la orquesta Nueva Alaska en 1989 y desde entonces ha visto muy pocos talentos como el de Naiara. De hecho, recuerda perfectamente el día que la vio por primera vez. "Ella tenía 17 años y vino a hacer una prueba a nuestra nave de ensayo en el polígono Empresarium de La Cartuja. Desde el minuto uno vi el potencial enorme que tenía. Había que pulirlo pero el talento era descomunal. Cantó 'Hoy quiero confesarme' de Isabel Pantoja, un tema de Mónica Naranjo y otro de copla. La fichamos allí mismo y en tres días se aprendió todo nuestro repertorio y su primera actuación fue en Olite (Navarra). No falló ni una nota. Ya nos impresionó desde el primer momento", rememora.

El espectáculo de Nueva Alaska se compone de 17 personas en el escenario, entre músicos, cantantes y bailarines, con continuos cambios de vestuario y un repertorio muy amplio. "Tenemos que contentar tanto a la gente mayor como a los chavales que se quedan hasta última hora, de lo más clásico a lo último de Bad Bunny o Rosalía", asevera.

Veranos muy intensos

La vida en una orquesta no es sencilla. Los 'shows' se realizan por lo ancho y largo del país, con especial intensidad de junio a septiembre, con compromisos prácticamente diarios. Un autobús es la segunda casa y dos camiones transportan todo el material escénico y sonoro. Unas obligaciones que no arredraron a Naiara. "Es una chica que lleva trabajando toda la vida por su sueño, proviene de una familia humilde y trabajadora. Ama la música y solo quiere cantar. Se ha preparado desde pequeña. Antes de llegar a la orquesta ya era una artista muy buena, pero con la experiencia que ha ganado ya no tiene ningún límite. No hay mejor academia que una orquesta ya que allí hay que cantar, bailar, presentar... Se adquieren unas tablas extraordinarias. Naiara habrá hecho más de 1.200 actuaciones con nosotros", prosigue Lasheras.

Lasheras tuvo el privilegio de hablar con su 'pupila' al terminar la gala de coronación de 'OT'. Un momento que quedará incrustado en su memoria a perpetuidad. "Me llamó por videollamada y estaba loca de contenta. No se lo creía. Es muy humilde. Es que lo tiene todo", confiesa.

Ahora se abre un nuevo tiempo para Naiara. La fama seguramente la alejará físicamente de la orquesta Nueva Alaska, pero no sentimentalmente. "Por supuesto que celebro que vuele sola y triunfe hasta lo más alto. Estamos muy orgullosos de ella. Sé que nos lleva en el corazón y que tendrá un triunfo brutal. Vive de la música desde los 17 años pero ahora vivirá un 'boom' para el que está preparada. Sabe que estamos aquí para arroparla y para lo que necesite. Estoy convencido de que tendrá un carrerón espectacular. En el panorama musical actual hay muy pocas voces como la suya. Tiene un don sobrenatural en la garganta. Lo tiene todo", concluye.