Naiara: "Aún no me creo lo que está pasando"

La zaragozana Naiara ganó este lunes la decimotercera edición de 'Operación Triunfo' con la interpretación de la canción 'Sobreviviré' de la cantante Mónica Naranjo en la gala final. Los concursantes Paul Thin y Ruslana fueron segundo y tercer clasificado, respectivamente. Y el zaragozano de Magallón Juanjo Bona fue cuarto. En quinto y sexto lugar quedaron Lucas y Martin, respectivamente.

Tras una noche llena de emociones y celebración, los seis se enfrentan a las preguntas de los periodistas en su primera rueda de prensa antes de salir de la televisiva academia.

Feliz y confiada

Durante la entrevista, los responsables de la plataforma Amazon Prime y la productoa Gestmusic han aportado un sinfín de datos, con uno especialmente significativo: 5.000 millones de visualizaciones de vídeos en TikTok. Además, ha llegado el anuncio más esperado por los seguidores de esta edición: Amazon hará una segunda temporada de OT.

Naiara, con gafas ligeramente ahumadas, ha contestado a las preguntas de la artista y presentadora Chenoa con sus cinco compañeros finalistas: entre ellos, el magallonero Juanjo, el más contento de sus rivales con el triunfo de la paisana. “Estoy muy contenta, súper feliz, aún no me creo lo que está pasando. Incluso un poco triste al ver los videos de la Academia, y saber que ya no estaremos allí”, ha apuntado la vencedora del programa.

La sensación de ganar no rondaba la cabeza de la zaragozana. “No te sientes que vas a ganar, es muy difícil. Yo disfrutaba el momento, cada día”. Chenoa le ha dicho “te has quedado a gusto, hija, ibas sobrada”. A ese piropo, Naiara ha respondido con mucha naturalidad. “Para mí nunca es suficiente, soy muy autocrítica, viendo mi actuación de la final ya he visto fallos. Sé que tengo un don vocal y está muy guay, pero sé que puedo mejorar”. También bromeó con su obsesión con los churros, especialmente el día de Reyes en la Academia, y al ser cuestionada por su colaboración soñada, dijo que “hay muchos, pero soy muy fan de La Plazuela y me encantaría cantar con Nathy Peluso”.

Paul Thin fue último contendiente de Naiara en el pulso por el triunfo, y citó a Rosalía como su colaboración soñada. Ruslana, a sus 18 años, quedó tercera y sueña con una colaboración junto a Samurai.

Juanjo Bona, por su parte, sueña con trabajar con Pablo López y Bisbal, y reveló que se plantea acudir al próximo Benidorm Fest para intentar ir a Eurovisión, sueño compartido con Ruslana, Paul Thin y la propia Naiara, que no lo descarta. “A ver qué pasa”. Lucas se va por Fito Páez, Abraham Mateo y Harry Styles, y Martin ha elegido a Amaia Romero.

Noche llena de emociones

Miles de personas --entre ellas, la alcaldesa, Natalia Chueca-- se dieron cita en el Pabellón Príncipe Felipe de la capital aragonesa para apoyar a los concursantes zaragozanos, Juanjo Bona y Naiara, en la final del programa.

Desde el momento en el que se conoció que los dos concursantes aragoneses eran finalistas de esta edición de Operación Triunfo, el Ayuntamiento de Zaragoza decidió abrir la Sala Mozart del Auditorio para que los seguidores del 'talent show' pudieran ver la final en una pantalla gigante este lunes, 19 de febrero.

No obstante, al agotarse las invitaciones en apenas unos minutos, el Consistorio se vio obligado a cambiar la ubicación al Pabellón Príncipe Felipe, con una capacidad mucho mayor.

Naiara y Juanjo se hicieron virales entre el público aragonés tras interpretar en varias ocasiones la popular jota 'La magallonera' e incluso, a lo largo del concurso, han llegado a interpelar a la alcaldesa para que les hiciera pregoneros de las Fiestas del Pilar.

Juanjo, natural de la localidad zaragozana de Magallón, es además el ganador de la primera edición del concurso 'Jotalent', en Aragón TV. En esta final, defenderá la canción 'Without you', de Johnny Nelson.

En cuanto a Naiara, su interpretación de la canción de Mocedades 'Tómame o déjame' es la que más visualizaciones acumula a lo largo de esta edición y ha elegido para la gran final el tema 'Sobreviviré', de Mónica Naranjo.

Así te contamos la rueda de prensa y la final