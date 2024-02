¿Qué fue de los ganadores de 'Operación Triunfo'? Más fracasos que éxitos

La zaragozana Naiara Aznar se proclamó en la madrugada del lunes al martes ganadora de la decimosegunda edición de 'Operación Triunfo'. Un éxito que propulsará sin duda su carrera musical y que ya le ha granjeado enorme popularidad. Sin embargo, atendiendo a sus antecesores en el trono del concurso, nada se le dará por seguro en el camino que ahora iniciará.

El 11 de febrero de 2002 la granadina Rosa López hizo historia al ganar la primera edición de 'OT', la que mayor audiencia generó con una cuota de pantalla del 43,3%. Se impuso a David Bisbal, David Bustamante o Chenoa. Su paso siguiente fue participar en Eurovisión con el tema 'Europe's living a celebration'. No tardó en publicar ese mismo año su primer disco a la salida de la Academia, un álbum titulado 'Rosa' que fue cinco veces platino por sus ventas. Un año después vio la luz su segundo elepé, 'Ojalá', que fue doble platino. Un descenso que se ha ido prolongando a lo largo de los años. Los conciertos multitudinarios de antaño se han ido reduciendo y menguando. Si se consulta su página web, en estos momentos no tiene ninguno confirmado para este año. A pesar de eso, la andaluza ha logrado su sueño de vivir de la música.

El 27 de enero de 2003 Ainhoa Cantalapiedra sucedió a Rosa. La artista vasca también ha alcanzado la meta de dedicarse profesionalmente a la música, aunque también ha aprovechado su popularidad para participar en 'realities' como 'Supervivientes' en 2022. Los primeros años tras ganar 'OT' editó varios discos y el ritmo se ha detenido en los últimos tiempos. Sus últimos lanzamientos son los 'singles' Arrastrando un cadáver' y 'Me faltas tú'.

El 21 de diciembre de 2003 Vicente Seguí fue el tercer ganador de 'OT'. El valenciano, que procedía de una orquesta llamada La Metro, no pudo o supo aprovechar el impulso que supuso su éxito televisivo y su trayectoria se ha ido difuminando lejos del foco público.

El 13 de octubre de 2005 fue Sergio Rivero el campeón de la cuarta edición de 'OT'. El canario es otro ejemplo de una carrera que se va diluyendo. Su primer disco, 'Quiero' (2005) fue platino. Pero fue una excepción en su currículo. En algunas entrevistas ha relatado que ha cantado en hoteles para seguir adelante.

El 26 de enero de 2007 fue el turno de Lorena Gómez. La leridana visitó la pasada semana el Teatro de las Esquinas de Zaragoza para presentar su último disco, 'Me vuelvo a la vida'. Aunque no es una estrella consagrada, sí ha franqueado la meta de vivir de la música, tal y como confesó a HERALDO: "Es un sueño alcanzado, gracias a Dios. Desde que tengo uso de razón siempre quise ser cantante. No he hecho otra cosa que ser cantante porque ya comencé en mi adolescencia, gané ‘Operación Triunfo’ con 19 años, y a partir de ahí ya nunca me he bajado de un escenario. Habrá momentos mejores, peores, pero siempre pienso que la música me ha acompañado y me va a acompañar hasta que mi voz me lo permita".

El 22 de julio de 2008 Virginia Maestro conquistó el sexto capítulo de 'OT'. La andaluza protagonizó un proyecto llamado Labuat bajo el paraguas de Risto Mejide y también ha firmado una carrera en solitario bajo el radar, en pequeñas salas.

El 21 de julio de 2009 Mario Álvarez se alzó con el triunfo. El ovetense no ha conseguido triunfar en la música aunque se mantiene en activo y no ha dejado de facturar material nuevo. Además, ha sabido combinar esa faceta con la de presentador de televisión en Radiotelevisión del Principado de Asturias.

La edición más breve

El 20 de febrero de 2011 el cetro recayó en Nahuel Sachak, que venció en la edición más corta de 'OT' porque fue cancelado abruptamente. Según ha revelado en entrevistas, le prometieron que iba a tener una carrera musical y salir de gira. Sin embargo, el contrato que había firmado se rompió y solo se llevó del programa un reproductor de MP4 con dos canciones suyas. El intérprete no ha desistido y hace dos años editó el disco 'Mil noches'.

'Operación Triunfo' entró en letargo hasta que el 5 de febrero de 2018 Amaia Romero conquistó la novena edición. Seguramente, es la ganadora con más repercusión y éxito. Ha editado dos álbumes, 'Pero no pasa nada' y 'Cuando no sé quién soy', ha actuado en dos galas de los Premios Goya y ahora vuelve a estar en boga con el grupo Stella Maris creado para la serie 'La Mesías' de Los Javis.

El 19 de diciembre de 2018 se alzó con el triunfo Famous Oberogo. Su embriagadora voz y su dominio del soul fueron sus argumentos. Sin embargo, su carrera no ha sido trascendente hasta el momento y solo tiene un álbum en su haber, el que publicó tras abandonar la Academia. Participó sin suerte en el Benidorm Fest de 2023.

Finalmente el 10 de junio de 2020 fue Nia Correia la elegida en el primer puesto de la undécima edición de 'OT'. La canaria está en la batalla por firmar una carrera sólida. Además, ha presentado en dos ocasiones las campanadas de Nochevieja para Televisión Española desde tierras canarias.