Naiara y Juanjo hacen campaña en OT para ser pregoneros de las Fiestas del Pilar y Natalia Chueca responde

No es la primera vez que lo dicen, pero esta vez se lo han tomado más en serio. Naiara y Juanjo, los concursantes zaragozanos del programa 'Operación Triunfo', quieren ser pregoneros de las Fiestas del Pilar de Zaragoza y han pasado de las palabras a los hechos. Han iniciado una campaña propagandística para conseguirlo.

El encierro y el aburrimiento pasan factura en las largas horas entre ensayo y ensayo. Y las hojas de un cuaderno y un rollo de celo fueron sus aliados este domingo para elaborar un cartel donde podía leerse: "Pregoneros Pilares 2024".

Naiara: GUAPOS Y SINCEROS Y ESTE AÑO PREGONEROS

Juanjo: Ay me encanta



Los maños

Lo pegaron en una de las cristaleras de la academia, junto a un cachirulo, y apelaron a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, a tomar en consideración su propuesta. "Guapos, joteros y este año pregoneros", se autoproclamaron como lema de campaña.

"A lo mejor ya han elegido a los pregoneros de este año y no lo sabemos", dijo Juanjo. "Si es así, podemos serlo también el año que viene", bromeó.

EMPIEZA LA CAMPAÑA PARA QUE JUANJO Y NAIARA SEAN PREGONEROS EN LAS FIESTAS DEL PILAR

Su propuesta no tardó en tener respuesta por parte de la regidora de la ciudad. Natalia Chueca envió un mensaje, que de momento no podrán leer, a través de su cuenta de X (antiguo Twitter). "Gracias Juanjo y Naiara por llevar la jota y a Zaragoza siempre con vosotros en 'Operación Triunfo', escribió la alcaldesa.

Lo cierto es que ambos concursantes aprovechan cualquier oportunidad para presumir de su tierra. Han enseñado a sus compañeros y a la audiencia del programa qué es un cachirulo, cómo se cantan las jotas o qué son los adoquines. Además, ambos presumieron del calor de los zaragozanos tras las firmas de discos que protagonizaron junto al sevillano Álvaro Mayo el pasado 27 de enero, a la que asistieron más de 4.000 personas.

Los maños con su campaña para ser pregoneros de las fiestas del pilar. Naiara se da cuenta que faltan sus nombres*



Los maños con su campaña para ser pregoneros de las fiestas del pilar. Naiara se da cuenta que faltan sus nombres*

Naiara: Juanjo y Naiara. Ahora se lo dicen a Lucas jaja

"Cuando regreséis de esta experiencia, ¡nos veremos seguro en Zaragoza", continuó, sin querer manifestarse sobre la petición de los jóvenes cantantes. Chueca se despidió deseándoles suerte y ánimo en la recta final del concurso. "Estáis a un paso de la final. ¡Vamos!".

Gracias Juanjo y Naiara por llevar la jota y a #Zaragoza siempre con vosotros en @OT_Oficial



Cuando regreséis de esta experiencia, ¡nos veremos seguro en @zaragoza_es ! 💙

Y ¡mucha suerte! 🍀

Estáis a un paso de la final. ¡Vamos 😘! https://t.co/S1wHaPwSGE — Natalia Chueca (@ChuecaNatalia) February 4, 2024

Este lunes por la noche secelebra la gala 10 de 'Operación Triunfo' en la que se darán a conocer los tres primeros finalistas de este año. Los dos zaragozanos tienen muchas opciones de conseguirlo, ya que su trayectoria en el programa ha destacado por su regularidad. Son los dos únicos concursantes que no han sido nunca nominados.

Naiara cantará una versión de 'Despechá' de Rosalía, en la que demostrará que además de ser una de las mejores voces de la academia, también sabe bailar. La de Pastriz prepara una sorpresa para el final de su actuación, que no ha querido desvelar de momento.

Por su parte, Juanjo Bona defenderá la canción 'Take on Me' del grupo noruego de pop A-ha. Tras un inicio de semana complicado, debido a la dificultad del tema elegido para esta gala, el de Magallón se muestra confiado en hacer una buena actuación este lunes.

Así será la recta final de Operación Triunfo

La gala diez se emite en Amazon Prime este lunes a partir de las 22.00. De momento, quedan ocho concursantes de los 16 que iniciaron el programa: Naiara, Juanjo, Martin, Lucas, Bea, Ruslana, Paul y Chiara. Este lunes abandonará la academia Lucas o Chiara, que son los dos nominados de esta semana, y se conocerán los tres primeros finalistas: a dos los elegirá el jurado y a otro, los profesores.

Los otros cuatro concursantes se disputarán los otros tres puestos de la final. El lunes 12 de febrero, el jurado elegirá a uno, los profesores a otro y otro los seguidores del programa decirán quién es el sexto que llega a la gran final, que se disputará el lunes 19 de febrero.