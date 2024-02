Consejos, apoyo y chascarrillos a Naiara y Juanjo en las llamadas de sus familias en OT

Llevan ya más de 70 días encerrados en la academia de 'Operación Triunfo' y, aunque visitaron sus casas dos días en Navidad y pudieron ver a sus familiares unos minutos en la firma de discos del pasado sábado, los concursantes de OT echan de menos a sus seres queridos.

Por eso, este viernes el programa cumplió con la tradición y permitió breves videollamadas de los 'triunfitos' con sus familias, como ha ocurrido en ediciones anteriores. Desde sus casas en Zaragoza, aparecieron proyectados en la pantalla de un ordenador de la academia los familiares de Juanjo y Naiara, los concursantes aragoneses del 'talent show'. A ambos les pilló por sorpresa y les aportó un extra de alegría y energía para afrontar la recta final del programa, que terminará el 19 de febrero. Todos los concursantes pasaron, uno por uno, por un box de ensayo para hablar con sus familiares.

Los mensajes de ánimo y apoyo por la gran trayectoria de ambos en el concurso se repitieron en las llamadas a Juanjo y a Naiara. Esta última no pudo contener las lágrimas al ver las caras de sus allegados en pantalla, en la que también se pudo ver a Lío, su perro.

Sus amigos y familiares les confesaron que están "enganchados" al programa y siguen todos sus movimientos a través del canal de Youtube que emite gran parte del día dentro de la academia.

Uno de los momentos más divertidos llegó cuando Naiara preguntó si en su casa habían visto su percance durante el pase de micros de este jueves, cuando se tuvo que interrumpir la emisión debido a que la zaragozana enseñó sin querer un pecho cuando bailaba la canción que defenderá en la próxima gala: precisamente es 'Despechá', de Rosalía, lo que ha generado bromas y chascarrillos, tanto dentro de la academia como en las redes sociales. La de Pastriz se lo tomó con buen humor. Más aún cuando, entre risas, su madre le dio un consejo sobre su 'outfit' (vestuario) para la gala del próximo lunes. "Sobre todo camiseta alta, por favor”, subrayó, para evitar imprevistos indeseados en directo.

También los familiares de Juanjo quisieron dejarle claro lo "orgullosos" que están de él. Desde Magallón, su padre le dio un mensaje claro: "Te apoyamos en todo, en lo profesional y en lo personal". La familia del aragonés le llenó de ánimo antes de enfrentar la próxima gala.

"La canción te va a salir genial", le dijo su madre, "aunque te las has buscado difícil, pero con tu trabajo la sacarás adelante", subrayó, ante las dudas de Juanjo en los últimos días sobre el tema elegido, 'Take on me'.

Ninguno de los dos ha sido nunca nominado por el jurado del programa y ya no lo serán, porque el próximo lunes las valoraciones se harán en positivo y se decidirá quiénes son los tres primeros finalistas. A ver si los zaragozanos están entre ellos...