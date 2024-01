La madre de Juanjo de OT carga contra el odio en las redes sociales y Noemí Galera lanza un rotundo comunicado

El anonimato que dan las redes sociales las convierte en muchas ocasiones en un peligroso contenedor de mensajes de odio y fanatismo sobre cualquier tema que ocupe la actualidad. Y el fenómeno de 'Operación Triunfo' no escapa de ello.

El programa afronta su recta final. Tras la expulsión de Álvaro Mayo el pasado lunes, el siguiente en salir será Lucas o Chiara. Y en la próxima gala se decidirán los tres primeros finalistas de esta edición, que terminará el 19 de febrero.

Los nervios se notan en los seguidores del concurso y cada gala y cada movimiento de los concursantes en el canal 24 horas del programa en Youtube se analiza al detalle y se convierte en tendencia en las redes. Todo se comenta mucho y no siempre para bien.

En las últimas horas, algunos familiares de los concursantes de esta edición han publicado comunicados en sus cuentas de Instagram, ante el auge de las críticas, pidiendo respeto y haciendo un llamamiento a la "empatía" y la "calma". Son palabras de Nieves, la madre del triunfito aragonés Juanjo Bona, que ha salido en defensa de su hijo y también de sus compañeros.

"Me cuesta mucho expresar en estos momentos, pero me apetecía escribir unas palabras en las que no sé si seré capaz de poder transmitir lo que siento", ha publicado. "Mi hijo Juanjo, al igual que sus compañeros, entraron allí en busca de cumplir un sueño, sus anhelos, y durante todo este camino han aprendido muchísimo y han crecido tanto como artistas como personas", continúa, tras resaltar que su familia está muy "orgullosa de él".

La madre del joven de Magallón subraya que todos "forman parte de una gran familia preciosa" y le "duele muchísimo" el "odio" que se transmite en redes sociales. "Los chicos se adoran. Las familias tenemos una fantástica relación", sentencia. "Evidentemente, como a todas las madres, lo que más me duele es lo que se está diciendo de mi hijo y nuestra familia. Nos llena de dolor ver cómo se incita al odio gratuitamente sin ningún tipo de empatía", subraya.

"Amamos a Juanjo y le apoyamos en todo lo que a él le haga feliz porque exactamente verlo feliz es lo que nos llena de amor a nosotros", termina diciendo la aragonesa.

No todos pueden gustar a todo el mundo, pero lo cierto es que la trayectoria de Bona en el programa ha sido brillante, como revela el dato de que ha llegado a la gala 10 siendo, junto a la también aragonesa Naiara, los únicos que no han sido nominados por parte del jurado. Los dos zaragozanos destacaron el pasado lunes cantando juntos la canción mexicana 'La cigarra'.

Aún así, han sido muchos usuarios de X (antiguo Twitter), los que hablan de supuestos favoritismos dentro del programa y la propia Noemí Galera, directora de la academia de OT, se ha apresurado en desmentirlo con un rotundo comunicado. "Quedan 20 días para acabar esta edición. Os pediría a todos que disfrutarais de lo que queda y nos dejéis trabajar con tranquilidad. El programa no tiene favoritos. Os puedo asegurar que nos da igual quién gane, eso lo debéis decidir vosotros votando", ha escrito este miércoles.

"Insultar a los concursantes no lleva a nada bueno y no quiero imaginar que pensarán cuando salgan y lean todo lo que hay sobre ellos en redes. No merecen este ambiente enrarecido. Merecen cariño y respeto", sentencia.

Otros familiares alzan la voz

También familiares de las concursantes Ruslana y Chiara se han unido a la reivindicación para parar el odio contra los 'triunfitos'. Así, la hermana de Ruslana ha hecho un llamamiento para que el apoyo sea con “palabras positivas". A lo que se ha sumado la madre de la concursante menorquina Chiara, que suplicaba que los concursantes “no lean las maldades que se han llegado a escribir cuando salgan”.

En menos de 24 horas la hermana de Ruslana, la madre de Chiara y la madre de Juanjo han tenido que poner mensajes similares pidiendo algo tan obvio como paz y respeto.#OTDirecto31E pic.twitter.com/1wcGEDuiSw — Bri 🌸🍊 (@bribriblibli_9) January 31, 2024

La salvación de Ruslana, en el centro de la polémica

Tanto Juanjo, como sus amigos Ruslana, Chiara y Martin han sido criticados estos días por un gesto ocurrido al final de la gala del pasado lunes.

Cuando el jurado nomina a cuatro concursantes, los profesores salvan a uno y sus compañeros a otro, escribiendo el nombre que elige cada uno de manera individual en una pizarra que luego muestra al público. Juanjo, Bea y Martin coincidieron al escribir el nombre de Ruslana, lo que la salvó de la nominación, haciendo que Lucas fuera finalmente el nominado junto a Chiara.

Una conversación después de la gala evidenció una estrategia por parte de Bea y Martin en su decisión, algo muy común en estos formatos televisivos, para evitar que sus dos amigas Chiara y Ruslana fueran las propuestas para abandonar la academia y una de ellas quedará fuera.

Juanjo no sabía nada de lo de la estrategia de ayer. Él votó a Ruslana porque quiso, y Bea y Martín (como dicen en el vídeo) votaron a Ruslana al ver que juanjo ya le iba a votar para evitar que cayeran juntas. Fin de la historia.#OTDirecto30E #OTDirecto31E pic.twitter.com/emWV7dTfKv — ⋆˙⟡♡ || ot era JUANJISTA (@f0lklorerush_) January 30, 2024

Este gesto ha sido de lo más comentado en redes esta semana, llegando a debatirse en la tertulia al programa diario ‘OT al día’, donde el comentarista Sebastián Gallego cargaba contra Juanjo, al considerarlo "el cabecilla" todo.

Lo de que este tipo se ponga a meter mierda de los amigos de Álvaro enfrente suya, se invente narrativas y además diga que Juanjo fue el cabecilla cuando no tenía ni idea de eso en mitad de OT al día que coño es??? pic.twitter.com/cEytsD2xSE — Aisha ᴼᵀ (@AishaFillion) January 30, 2024

Los seguidores del concursante zaragozano no tardaron en criticar sus palabras, compartiendo vídeos en los que el de Magallón asegura que no sabía a quién iban a salvar sus compañeros. Además, crearon un hastag que se convirtió en ‘trending topic’ #JuanjoTeQueremos para visibilizar los mejores momentos del aragonés.

2-En diferentes intervenciones he defendido, y lo sigo creyendo, que Juanjo es la mejor voz masculina de la edición y me parece un claro y justo finalista



2/4 — Sebastián Gallego (@SebastianGAB) January 31, 2024

4-Queda nada de programa, ha sido una edición maravillosa con un casting excepcional y animo a todo el fandom a disfrutar lo poco que queda.



¡Larga vida a OT!



4/4 — Sebastián Gallego (@SebastianGAB) January 31, 2024

Tras una ola de críticas en su contra, el tertuliano Sebastián Gallego ha querido matizar sus palabras hacia el ganador del concurso de Jotalent, “la mejor voz masculina de la edición”, como lo ha definido.

"Si a alguien le han molestado mis comentarios de ayer, que en ningún caso incitaban un discurso de odio, como sí he leído en mi contra, mis más sinceras disculpas", ha escrito.