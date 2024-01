Hablan las familias de los triunfitos en Zaragoza: "Es increíble, Juanjo no se lo cree"

Más de 4.000 personas aguardaban impacientes al inicio de la primera firma de discos de ‘Operación Triunfo’ en Zaragoza que tenía lugar este sábado, 26 de enero. De fondo, minutos antes de su arranque en el Palacio de Congresos de Zaragoza, se escuchan las canciones de las galas que se han emitido hasta la fecha, casi todas coreadas por los presentes que se las saben casi al dedillo.

Pancartas, gorros, emociones y gritos. Sin embargo, era todo tan rápido que parecía que los tres protagonistas de la jornada, los aragoneses Juanjo y Naiara y el sevillano Álvaro Mayo, apenas hubieran tenido tiempo de ser conscientes de lo que realmente estaban viviendo: un sueño hecho realidad para ellos.

Los regalos de sus fans se amontonaban en bolsas bajo sus pies mientras, al otro lado de la mesa, personas de todas las edades y llegadas de lugares de lo más variopintos tratan de disfrutar de sus cuatro segundos de gloria. Algunos se quedan sin palabras, otros piden una foto o un vídeo el cual ni siquiera encuadran correctamente por los nervios. Lágrimas, mensajes de apoyo y cariño. “Eres el mejor, te adoro”. “No cambies nunca”. “Te quiero mucho”.

“Esto es muy fuerte, una maravilla”. Así lo explican unos incrédulos pero felices Nieves Aguerri y Juanjo Bona, padres de uno de los protagonistas aragoneses. “Esto es muy emocionante. Ver que la gente lo quiere tanto, incluso más allá de Magallón y de nuestra tierra… está siendo una experiencia única y estamos muy agradecidos”, admitía él.

“Esto es increíble, yo es que todavía no me lo creo. Esto es una locura, ha venido gente de toda España para verles, Juanjo no se lo cree”, añadía su madre, todavía sorprendida e incrédula con todo lo que están viviendo.

A pesar de las prisas, los nervios y el estrés, era cuando llegaba alguien importante en sus vidas cuando los triunfitos se permitían volver a ser ellos. Como cuando llegaba Ruth Martínez, la profesora de técnica vocal de Juanjo Bona desde los 13 años, a la que cuando llegaba a la mesa de firmas el joven no dudaba en dar un abrazo. “Nos hemos puesto a llorar los dos, ha sido un momento mágico”, admitía ella. “Juanjo es todo corazón, puro, y muy trabajador. Tiene mucho carisma y enseguida se gana a la gente. Sé que le espera una larga carrera por delante. No tengo ninguna duda”, admitía.

Entre los fans, también se colaban vecinos, amigos y compañeros de clase, como Lucía Argüello (22) y Silvia Guinea (20), llegadas desde Madrid y amigas del colegio mayor de Bona. Eso sí, con los nervios, ninguna de ellas recordaba muy bien las palabras que habían intercambiado. “Es mi mejor amigo desde que llegamos allí hace tres años, y me siento super orgullosa de él aunque lo echo mucho de menos a diario”, admitía Argüello. “Hemos llegado a las 5.00 de la mañana a Zaragoza para poder verlo. Cuando se ha emocionado ha merecido la pena el frío, el tiempo y todo lo que hemos pasado”, añadía su amiga.

Dos amigas de Madrid, en la firma de discos en Zaragoza. C. I.

Naiara parecía aguantar la compostura. Al menos hasta la llegada de Ángel Lasheras, director de la orquesta Nueva Alaska, a la que ha pertenecido más de siete años. Al mirarse, ambos rompían a llorar, mientras ella parecía decirle, “lo he logrado”. “Qué te voy a decir yo que la quiero como si fuera mi hija. Estamos muy orgullosos de ella, ha trabajado muchísimo por llegar hasta aquí y lleva desde los 16 años encima de los escenarios”, relataba. “Se lo ha currado mucho y se lo merece todo. Es buena artista, pero mejor persona”, concluía.