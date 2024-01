OT desata la locura entre sus fans en Zaragoza: "Es la primera vez que duermo en la calle"

Ni la densa niebla, ni el frío, ni la larga espera han podido con los ánimos ni la energía de las más de 4.000 personas que este sábado, 27 de enero, se han acercado desde primera hora de la mañana hasta el Palacio de Congresos de la Expo de Zaragoza. ¿El motivo? La llegada de tres triunfitos, Juanjo, Naiara y Álvaro, a su primera firma de discos.

"Es la primera vez que van a vivir algo así, y nosotras aquí estamos", reivindican Eva de Luna (23) y Judith Milian (23), las dos primeras personas en llegar a la cita. Las jóvenes salían de Barcelona a las 17.00 horas del viernes y llegaban a la capital aragonesa a las 8 de la tarde. “Es la primera vez que duermo en la calle. Hemos hecho lo que hemos podido con unas mantas. Ha sido una experiencia muy fría, pero ha merecido la pena", admite Eva, emocionada.

Eva de Luna (23) y Judith Milian (23), las primeras de la fila. C. I.

En sus manos llevan unos números escritos en rotulador negro que indican el orden de llegada. "Nos hemos autoorganizado para que nadie se quede sin su plaza", afirma Judith. ¿El objetivo? "Ver que son reales y que sepan que tienen apoyo fuera", concluyen.

José Ángel Esteban, quien llegaba al recinto en su silla de ruedas a las 8 de la mañana, era el afortunado en saludar en primer lugar a los concursantes. "Al menos no he tenido que esperar, estoy muy agradecido porque nos han tratado muy bien desde que hemos llegado", admite, ya con el disco firmado entre sus manos.

José Ángel Esteban, en silla de ruedas, enseña su disco firmado por los concursantes. C. I.

Las primeras palabras que compartían con él, y con el resto de sus fans eran casi siempre las mismas: "gracias". "Gracias, gracias por venir, de verdad", "Muchas gracias". Ha sido una firma frenética en la que los protagonistas apenas tenían unos segundos para dedicar a cada persona que se acercaba a ellos pidiendo una foto, un saludo, un abrazo o contando una historia personal distinta. "Viniste a las fiestas de mi pueblo", "nos conocimos un día en un bar", "soy amiga de tu prima"…

Además, muchos de los presentes, con lágrimas en los ojos y aparentemente nerviosos, les entregaban un regalo personalizado. Peluches, montajes con fotografías, pulseras, cartas, y hasta un tupper con bizcocho casero hecho con sus propias manos. Bajo la mesa se amontonaban varias bolsas de grandes dimensiones que no tardaban en llenarse a cada rato en algo más de una hora que ha duraba la firma.

Entre los presentes una emocionada Alma Vicent (14) acompañada de su padre, Pablo, que iba con muletas. "Todo esfuerzo ha merecido la pena. Por tus hijas haces todo lo que puedes", admite, convencido, mientras ella trata de contener las lágrimas: "Es que soy súper fan, los veo todo el tiempo".

Mantas, termos de café, sillas, ¡incluso cámaras de fotos analógicas!. Entre los presentes, con público de todas las edades, encontrábamos a personas de lo más previsoras y preparadas para lo que aconteciera. Desde Madrid, Barcelona, Valencia, o desde la Seu de Urgell, como Paula Alvalle (21) que no perdía detalle con su cámara de carrete: “Solo la llevo en los momentos más felices de mi vida”.

El fenómeno OT no tiene edad

Jóvenes que han venido desde Sástago para la firma de los concursantes de OT. C. I.

Si hay algo que ha quedado claro esta mañana es que el fenómeno OT no tiene edad. Algo que demuestran María Casanova (9) y Nora Arruebo (11), vecinas de Sástago que, aunque no son muy fans de madrugar, este sábado se levantaban a las 5.00 de la mañana sin ningún tipo de dificultad. "Hoy no me ha costado nada", admite María, pancarta en mano. "Hemos impreso varias fotos de ellos y hemos hecho un montaje para darles un recuerdo. Les voy a decir que sigan aprendiendo", añade.

Para Nora, hacer fila durante varias horas se convertía en la mejor forma de celebrar su cumpleaños. "Quiero decirles que lo están haciendo muy bien". También unas emocionadas Teresa Gómez (49) y Marta Soriano (46) vecinas de La Paz y "las mayores fans de Naiara, que es un orgullo para Zaragoza, para Aragón y para el barrio", reivindican a voz en grito, llegaban preparadas para cualquier cosa. "Hemos llegado a las 5 de la mañana, pero habría llegado antes por ella", añade, convencida, esta última.

Y de los primeros en llegar, a los últimos de la fila -que llegaba a las inmediaciones del Acuario de Zaragoza- donde algunos aguardaban cantando jotas en corro. Allí se encontraba Manuel Aznar (19), vecino del Actur que, tras seguir la firma a través de Instagram, se animaba a bajarse a las 11 de la mañana "a ver qué pasa". "No creo que los vea, pero quería venir a ver qué encontraba", concluía.