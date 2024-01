​Juanjo y Naiara de Aragón, los únicos concursantes de OT que no han sido nominados en las 9 galas

La 'Gala 9 de OT' vino cargada de emociones y fue una de las más complicadas para el jurado que terminó con la expulsión de Álvaro Mayo. Naiara se convirtió en la nómada favorita y se alzó con los 3.000 euros de premio y la de Zaragoza, junto a su paisano Juanjo, han conseguido ser los dos únicos concursantes que no han sido nominados en ninguna de las 9 galas.

Por primera vez, los dos zaragozanos salieron al escenario juntos y ambos interpretaron de forma brillante, según destacó el jurado, una canción mexicana: "La Cigarra".

El nivel de los concursantes cada semana crece más. El jurado admitió que cualquier decisión sería "injusta". Fue entonces cuando Chenoa anunció quién iba a abandonar la Academia entre los propuestos en la gala anterior. Paul Thin y Álvaro Mayo se enfrentaron a la expulsión en la cual Paul consiguió salvarse tras reunir el 65,7 % de los votos.

Chiara y Lucas fueron los dos concursantes nominados de la gala, después de que los profesores salvaran de la nominación a Paul Thin por tener iniciativa durante la semana y estar implicado en la canción. Ruslana también fue salvada por sus compañeros.

Las tres concursantes más votadas para nómada favorita fueron Naiara, Chiara y Ruslana. Finalmente, fue la maña la que se alzó con el premio de 3.000 euros tras conseguir el 30% de los votos. Pero este no fue su único premio, recibió una de las propuestas más emocionantes. "Me gustaría grabar contigo en el estudio", le proponía Abraham Mateo a Naiara, quien no dudó en aceptar.

Los espectadores pudieron disfrutar este lunes además de las actuaciones de Omar Montes y Abraham Mateo como artistas invitados.

El aragonés Juanjo se salvó de la nominación y no dudó antes en realizar una oración a la Virgen del Pilar: "Bendita sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal en Zaragoza".

todos: hablando de la gala, las votaciones, el pacto, las pizarras por estrategia

el putísimo juanjo bona: pic.twitter.com/J1I2U9hLEl — val quiere colacao y ginebra con limón☆ (@dimpleeloverr) January 30, 2024

Durante la gala, se anunciaron también las primeras fechas de la gira que harán este año. El 1 de junio actuarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y el 27 del mismo mes lo harán en el Wizink Center de Madrid.