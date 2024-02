Cortan el directo de OT de Naiara porque se le sale un pecho mientras canta 'Despechá'

Operación Triunfo encara la recta final de esta edición con tan solo tres galas por delante para conocer el ganador. La zaragozana Naiara apunta maneras para llegar a esta gran final ya que se ha convertido en una de las favoritas de OT 2023. Como cada semana, este jueves se produjo el habitual pase de micros en directo correspondiente a la gala 10 donde los concursantes exponen ante los profesores y el resto de compañeros la canción que ensayan para la gala.

Naiara interpretaba 'Despechá' de Rosalía cuando de repente la emisión tuvo que ser interrumpida. La aragonesa se disponía a hacer un baile ya sin micro -se lo había dejado a uno de los profesores-, entonces aparecieron diferentes planos de la Academia. Los espectadores sorprendidos no sabían qué ocurría.

Fue unos minutos después, al encenderse de nuevo las cámaras, cuando descubrieron lo que pasó. La directora de la Academia tomó el relevo. "Yo digo igual se tapa", bromeaba Noemí Galera. Al parecer, Naiara sufrió un inesperado incidente en mitad de la actuación cuando uno de sus pechos quedó al descubierto. Un acto que probablemente dejara atónitos al resto de compañeros y a los profesores.

Sin embargo, la audiencia no se percató de ello ya que debido al retraso de 5 minutos existente entre el directo y la realidad el equipo de OT pudo detener la grabación y no mostrar la imagen.

Al volver, la zaragozana no dudo en comentar lo que le ocurrió. "El espectáculo lo he dado para bien o mal", bromeaba entre risas de sus compañeros y de los profesores. Noemí Galera zanjó el tema: "Aquí no ha pasado nada, esto es ponerle ímpetú". A esto se sumó otro de sus compañeros para ponerle el broche de oro y decir que la canción se debería llamar 'Destetá' en lugar de 'Despechá'.