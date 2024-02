El esperado beso de Juanjo y Martin que ha emocionado a los seguidores de OT

Juanjo y Naiara son los dos aragoneses que están protagonizando la última edición de Operación Triunfo. El joven de 20 años, natural de Magallón, y la cantante zaragozana han acercado a todos los españoles el nombre de Aragón y la jota a través de la emisión de este programa. Además, son los únicos concursantes que no han sido nominados nunca. Junto con su perfección vocal, su desparpajo y simpatía han hecho de ellos los favoritos de muchos de los seguidores de OT 2023. Juanjo Bona, estudiante de Ingeniería Naval y apasionado de la jota y de Aragón, ha encontrado el amor en la Academia junto a Martin, un bilbaíno de 18 años nacido en Getxo, que es un gran bailarín y fan de Harry Potter.

Su historia de amor está siendo, paso a paso, por los fanáticos de Operación Triunfo. Las muestras de cariño y confianza entre los dos han sido muchas a lo largo su estancia en la academia. Juntos cantaron 'God only knows' de The Beach Boys en la Gala 4 al igual que hicieron otras icónicas parejas del 'talent show' como Bisbal y Chenoa interpretando 'Escondidos' o Alfred y Amaia Romero con un tema que llegó hasta Eurovisión.

Pero la de Juanjo y Martin tiene algo de novedoso y fresco, se trata de la primera relación entre dos chicos de la Academia de OT, por lo que todo lo que ocurre en el interior de esta escuela/plató de televisión tiene repercusiones fuera. Así ha sido con el natural beso entre los dos, un momento muy esperado por sus seguidores y que ha ocurrido en los ensayos de la gala 10.

Juanjo y Martin, la pareja de esta edición de OT

Desde el principio de esta edición 2023 de Operación Triunfo, se notaba que había atracción entre los dos jóvenes, pero la historia de amor entre Juanjo y Martin ha tenido sus altibajos. En algunos momentos parecía que les costaba dar el paso. Los fans han seguido con interés su relación. Al principio era Martin quien se mostraba más interesado y Juanjo parecía evitar las muestras públicas de cariño. Pero en estas últimas semanas las cosas han avanzado de forma natural y la pareja muestra sus sentimientos sin complejos e, incluso,se besa delante de las cámaras.

El momento Bisbal y Chenoa de Juanjo y Martin

En la Gala 4, hace ya cinco semanas, los dos jóvenes interpretaron juntos la canción 'God only knows' de The Beach Boys en el que los dos se lucieron y donde muchos quisieron ver ya algunos gestos cómplices. A pocas semanas de que termine el concurso, su relación parece consolidada dentro de la Academia.