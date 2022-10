Rafa Maza: “Creo que a Fabiolo aún le queda recorrido”

¿Habla mucho con Fabiolo, Rafa? ¿Y la gente, a quién saluda?

Me llaman mucho Fabiolo, es normal, aunque por lo general saben que el actor detrás del personaje se llama Rafa. Un poco sí me está poseyendo, pero en una parte bonita, la de sonreír más y tomarme la vida con alegría. En lo de la pijería no, ¿eh? Me gusta que la gente que sabe de Fabiolo ría solamente con verme; yo les llamo pavos o pavas, da igual la edad.

Su humor también se disfruta en familia, aunque los más pequeños no pillen todos los chistes.

El otro día vino una familia entera con la bisabuela incluida, de 95 años, y sus nietos y biznietos se reían mucho cuando ella me decía ‘¡qué pavo!’. Una gozada.

En estas fechas pilaristas, con una semana ya de éxito en el Teatro de las Esquinas, la fiesta es de Piluca, pero... ¿quién es Piluca?

¡Hay muchas! Vienen a cada función, me escriben amigas suyas y me piden que llame a las Pilucas que están en el teatro para hacerles bromas. La auténtica Piluca sigue sin dar la cara: vamos a dejar que sea como los Reyes Magos: no la vemos, pero sabemos que está.

Con los vídeos cortos en redes calma el ansia de tontadas ocurrentes de sus seguidores. ¿Hay retroalimentación, alternativas al Möet que tanto gusta a Fabiolo?

¿El zurracapote? Igual en un vídeo, ¿no? ¡Qué pavo! Sí, la gente me aporta ideas, tanto en las redes como en persona, cosas ocurrentes. Luego surgen cosas puntuales: por ejemplo, este miércoles fue viral el concurso inventado de los aviones en el que ‘regalaba’ 6.000 euros y un jamón; como el ruido no dejaba escuchar al ‘ganador’, mucha gente me escribió asegurando que eran los ganadores.

¿Le ha dado tiempo para el ocio en estos días de fiestas?

Claro, me he pasado por Bodegas Almau, que me encanta; el otro día estuve en Montal, otro gran sitio... y unas señoras de la Casa de Andalucía me cantaron en la calle una coplilla, que dice: “Zaragoza tiene un pijo muy especial, tiene a Fabiolo, qué pavo tan genial”. Muy pavas las señoras también, como Tamara Falcó con el metaverso, ¡Fabiolo ya hablaba de eso hace tiempo! Bueno, Iker Casillas anda muy pavo también, ¡le hackean!

Usted no para: jurado de ‘Jotalent’, reestreno en Madrid...

Sí, vuelvo con Fabiolo al teatro Alfil la semana que viene y empezamos pronto un proyecto en televisión;también estoy colaborando con Julia Otero en Onda Cero... y a girar otra vez de aquí a final de año, regreso a muchos sitios donde ya he estado. En noviembre, eso sí, me pondré a escribir. Creo que a Fabiolo aún le queda recorrido, pero hay que traer nuevas historias. La gente espera al pijo en el teatro, pero quien ha estado en ‘Fabiolo Connection’ sabe que hay muchos más personajes.

Creo que las Fiestas del Pilar le han traído un regalo tremendo.

¡Sí! Los piropos públicos de Josema Yuste;fui a ver su obra después de hacer la mía, está en las Esquinas a las 20.30, y me dijo que lamentaba no haberme conocido antes, que tenía un sello especial. Martes y Trece, y él concretamente, fueron mis referentes de crío; no es que me riera con Josema, es que quería ser como él, hacer lo que hacía. Es alucinante compartir teatro con él y Santiago estos días. Quedan tres tardes, y prometo una traca final en las Esquinas: luego iré con Piluca, Pelayo, Bosco y todos los demás personajes a ver la de la ciudad y los fuegos artificiales. Llegamos a tiempo.