Julia Otero: "Cuando te dicen que tienes cáncer te pasa la vida por delante, pero no la pasada sino la futura"

Se confesó nerviosa. Y venir de "un sitio muy negro, de once meses de caña". Julia Otero compareció este miércoles en 'El Hormiguero' tras su vuelta a los micrófonos, repuesta de un cáncer de colon.

"Quiero hacerlo bien. No soy bandera de nada, soy una enferma más", subrayó. La periodista lo intentó apoyar con datos: "Hoy mismo les han diagnosticado cáncer a 800 personas. Mañana, a otros 800. Así casi 300.000 de aquí a final de año. Yo soy una más, me han hecho a mí lo que les hacen a ellos, según cada cáncer". Insistió: "No quiero que nadie piense que estoy aquí para hacerme bandera de nada, solo quiero contar si sale en la conversación, mi intención es ayudar a la gente que no tiene voz. Si lo que digo, les sirve a ellos y a su entorno habrá merecido la pena, pero es una responsabilidad muy grande".

Admitió que cuando el cáncer llega a tu vida: "No sabes cómo reaccionar cuando llega". De hecho, dice haber "temblado de miedo literalmente" cuando le dieron el diagnóstico. "Te pasa la vida por delante, pero no la pasada, sino la futura, la melancolía por lo que piensas que no vas a vivir: por tus hijos, tus nietos, la casa en el campo que no estrenará...". Además, en su caso, tenía que "contarlo a todo el mundo. No puedes escoger no decirlo". Y luego: "Viene el infierno".

"Te dicen que eres fuerte, pero no tienes otra opción. No se va a una guerra. ¿A una guerra? ¡Pero si te dejan hecha unos zorros!". Ojo con las palabras y los términos bélicos: "Cuando alguien se muere de infarto nadie dice: 'Ha perdido la batalla contra el infarto'". La actitud no tiene nada que ver con la curación, asegura.

También se refirió a los entornos: con un enfermo de cáncer recomendó ni minimizar ni dramatizar. "Si no sabes qué decir di: 'No sé qué decirte'" o "Úsame para lo que quieres".

"El tratamiento te masacra: te hace daño para cuidarte", dijo al recordar su primera quimio: "Tenía un miedo espantoso". En su caso, le vino bien saber cosas". Preguntó todo. "El primer día sabía lo que me iban a meter y cómo iba a operar en mi cuerpo, a mí me vino saberlo, no es fundamental para la curación, pero a mí me ayudaba".

"Cuando comenzaba la quimio les pedía perdón a mis células buenas, esas inocentes, que habían sido buenas, que han cumplido con su rol, que se han muerto cuando se han tenido que morir". En su descripción sin tapujos del tratamiento dijo que la quimio "no es que canse, es que te quita la vida".

"He pensado mucho en la muerte", recordó. Hasta quiso revisar su testamento. También hace bromas al respecto ("mi familia lo lleva fatal"), pero asegura que más que miedo, morirse le da "pena".

Otero cree que, aunque no ayuda a curarse, es bueno estar esperanzado, reírse, es bueno para la salud, si estás jodido, procura buscar los rincones amables de la vida... ¡Yo me puse mazadísima! Caminé mucho". "He aprendido a disfrutar las cosas buenas de la vida". Y admitió que no es lo mismo pasar un cáncer a los 62 que a los 40, con dos niños pequeños. También que ahora "hablar de política me da mucha pereza".

Julia, en cualquier caso, es prudente: las células egoistas, como ella las llama por influencia del científico aragonés López Otín, "pueden volver". "La vida es provisional, pero vivimos de espaldas a esa realidad".

Aprovechó para promocionar el libro de su amigo y colaborado López Otín, 'Egoístas, inmortales y viajeras', cuyos beneficios se destinan al 100% a la Asociación Española Contra el Cáncer. "Le he llamado casi cada día durante este última año".