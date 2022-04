Rafa Maza encarna a Hitler en ‘Vuelve con mamá’, corto de José Manuel Herráiz

“Ya sabes lo que pasa muchas veces con los cortos, tienes una idea y se va haciendo vieja, dormida en el depósito, mientras surgen otros retos… hasta que un día se dan las circunstancias y puedes lanzarte a hacerlo; ruedas, editas, montas y está hecho”. Así habla José Manuel Herráiz, artesano audiovisual zaragozano y fundador de la productora Albella Audiovisual, que este viernes 22 de abril propone el visionado gratuito en su web de ‘Vuelve con mamá’, un cortometraje de 11 minutos que tiene como protagonista al mismísimo Adolf Hitler. El corto estará abierto las 24 horas del día en albella.org y seguirá luego su camino hacia los festivales y, ojalá, otras plataformas de exposición.

El encargado de dar vida al líder nazi es Rafa Maza, el popular cómico de Tardienta que siguen llenando teatros por toda España con su espectáculo ‘Fabiolo Connection’. “Pensé en Rafa enseguida al abordar el corto; era el más adecuado y desde la primera prueba tuve claro que era un acierto contar con él. Conseguimos una ayuda del Gobierno de Aragón, que combiné con un esfuerzo económico personal para hacer posible el proyecto. Abordar el mundo nazi no es fácil; tiene un extraño tirón estético para el cine, con esos personajes malvados hasta el extremo”.

La trama tiene que ver con un sueño. “Ya he tirado otras veces de ensoñaciones, y en esta ocasión también aparece otra constante en mis trabajos de ficción, que es el punto de comedia. A veces ni siquiera la busco de manera específica, pero la trama acaba pidiéndola, aunque sea a pequeñas dosis. ‘Vuelve con mamá’ no es una comedia pura, eso sí; hay un fondo serio, pero también humor en la superficie. Igual es una extensión de mi personalidad. Y Rafa… bueno, su Hitler tiene un punto Chaplin, pero con personalidad propia. Le cogió el punto enseguida, pero no es fácil encontrar el límite de la comedia, el punto dramático adecuado. Incluso aparece un componente sentimental que me sorprendió incluso a mí”.

Un cortometraje de José Manuel Herráiz

Maza se une así al maestro británico de la comedia y a otros grandes de la interpretación, como Bruno Ganz, en el difícil reto de encarnar a uno de los dictadores más sanguinarios de la historia. Aunque Herráiz pensó en el blanco y negro, al final se decantó por mantener el color. “Sí, me costó renunciar a él; la fotografía había quedado tan bonita que me daba pena. También quiero destacar la calidad de todo el elenco: Rosa Lasierra, una actriz maravillosa, Saúl Blasco en un desempeño magnífico, el omnipresente Rufino Ródenas que parece estar en cada rodaje aragonés, siempre resolutivo”.

En la parcela técnica, Herráiz también contó con apoyo de primer orden. “Quiero destacar el trabajo en la dirección de arte de Luis Sorando, que cortó sus vacaciones para trabajar en la película e hizo magia en la casa de Sástago donde rodamos, que ya era mágica. Laura Sanz, consiguió en Barcelona el traje de Hitler; Jojo Claver, Irene Tudela, Emilio Gazo, Camino… ha habido mucha gente entregada para que esto saliera adelante”.

Isabel Soria, que ha escrito y codirigido con Herráiz los documentales ‘Los cielos españoles’ y ‘Los muros vacíos’, comentaba con su amigo el matiz imprevisible que acompaña al rodaje de preparación más milimétrica. “Decía Isabel que al final, puede pasar cualquier cosa, y si consigues que lo sobrevenido mejore lo planeado, triunfas. Hay riesgo en el corto, y más con un personaje así, pero reitero que Rafa lo borda. Es muy metódico. Fíjate que rodamos en otoño y el otro día, comiendo con él y hablando del estreno, me dijo que había dado muchas vueltas a su trabajo y que ahora lo haría mucho mejor. La verdad, creo que ya lo hizo genial”.

Lo de presentarlo online fue cuestión de puro pragmatismo. “Buscaba una fecha idónea con Rafa, miramos varios sitios para un estreno clásico, pero la agenda que lleva es una locura. Hay semanas en que cruza tres veces el país de punta a punta, y definitivamente tenía que estar presente el día del estreno. Ya trataremos de hacerlo más adelante. El formato virtual, obviamente, permite llegar a más espectadores, y sé que sus seguidores lo esperan. Yo espero que quien más y quien menos pueda encontrar esos 11 minutos para verlo: el viernes es siempre un día optimista”.