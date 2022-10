Josema Yuste: "Se puede reír de casi todo, pero no de todo"

El actor Josema Yuste participa en las Fiestas del Pilar de Zaragoza protagonizando la comedia ‘El Aguafiestas’ en el Teatro de las Esquinas.

La palabra aguafiestas no se ajusta mucho a un ser tan divertido como usted.

El título es así, ¡qué le vamos a hacer! La obra la escribió el dramaturgo francés Francis Veber. El título en francés es muy difícil de traducir. También podríamos haberla traducido como el tocanarices o algo parecido.

Usted interpreta el papel de un asesino a sueldo… Tampoco casa mucho con su personalidad.

Cuando la empiezas a ver, te das cuenta de que el personaje es muy divertido. Me gusta la comedia porque su planteamiento se sale de los cánones en una comedia de enredo. La gente enseguida comienza a reírse. Es imposible no reírse con esta comedia.

Además de actor, es guionista y productor. ¿Cómo se alcanza esta maravillosa versatilidad?

También, director, aunque no en esta comedia, de la que es director Marcelo Casas. Es de Sevilla y sabe mucho de comedia. Yo estoy todo el rato en escena. Y dirigir cuando se está todo el rato en escena es muy complicado.

Reírse suele ser sano. ¿Por qué le molesta a la gente poderosa?

¿Se refiere a los políticos?

Por ejemplo…

Cuando uno se mete en política, tiene que asumir algunos riesgos. Por contra, sueles tener un buen sueldo y pensión. Reírse está bien, a su momento. No me gusta la gente que no se ríe nunca, pero tampoco me gusta la gente que se ríe de todo. Uno se puede reír de casi todo, pero no de todo.

¿Cómo se puede penetrar en públicos tan diferentes como los de los 80, 90 y el siglo XXI? Su vigencia es casi única en su sector.

Hay dos factores de peso: uno es ser muy profesional y cuidarte físicamente y mentalmente. Cuidarse es básico en esta profesión. También creo que he sabido evolucionar, no quedarme con lo que hacía hace 25 años, y reinventarme. También es básico el público, que me sigue reconociendo y apoyando. Creo que he sido honesto y coherente toda mi carrera. Siempre he hecho humor para diversión, humor blanco. Creo que un pelín inteligente, pero sin caer en la pedantería. Sigo haciendo lo mismo, pero en otro formato.

En nuestra memoria permanecen números como los de ‘Encanna’ o ‘Franco Napiatto’. ¿Cómo se puede construir un número atemporal?

La verdad es que no lo sé. Si lo supiera, habría hecho más…

Ja, ja, ja...

Nunca pretendí epatar, no busco el premio de nadie. Solo pretendo satisfacer a la gente, hacerla feliz, pasar un rato agradable. Nunca me he metido en charcos de los que creo no puedo salir.

¿Un recuerdo para Millán, que tan felices nos hizo con usted?

Millán ha sido el 50 por ciento de lo más importante de mi carrera. Lo tengo clarísimo. Sin él, sin ninguna duda, yo no estaría ahora donde estoy.

Me reía tanto que me pegó la mueca cucando el ojo… Por cierto, ¿qué tal se encuentra?

Está bastante bien, aunque debería quitarse algún kilo de encima.

Hubo un tercer actor en Martes y Trece: Fernando Conde.

Claro. De Daroca. Estuvo casi cinco años al principio con nosotros. Luego, decidió coger otro camino.

Muchas gracias por su tiempo.

Muchas gracias a usted. Le espero en la obra.