Dónde comprar las entradas para los conciertos de las Fiestas del Pilar 2022 y sus precios: de Melendi a Dani Martín

Las Fiestas del Pilar 2022 ya están a la vuelta de la esquina, y como ocurría cada año hasta 2019, los conciertos multitudinarios son la sal de los festejos, las citas que todo el mundo tiene en mente para exprimir al máximo la diversión y acumular recuerdos de felicidad cuando ya hayan pasado. Además de los muchos espectáculos musicales gratuitos al aire libre que se desperdigarán por plazas y parques de la ciudad, hay unos cuantos con artistas que mueven masas y se concentran en recintos que sí requieren el pago de una entrada.

A estas alturas ya hay casi 20 nombres relevantes confirmados, y la mayoría de ellos tienen como destino en los días pilaristas el pabellón Príncipe Felipe y el Espacio Zity de Valdespartera, además de la sala Multiusos del Auditorio, a la espera de confirmaciones de última hora y nuevas propuestas que aún no han salido a la luz. Por supuesto, no hay que olvidar la programación de las salas de conciertos de la ciudad, que también se vuelcan para ofrecer alternativas en estos días.

Entradas para el Espacio Zity de Zaragoza

El famoso recinto pilarista ofrece dos tipos de abonos para todas las fiestas: uno de 80 euros que incluye los nueve conciertos allí previstos y la sesión de madrugada (desde las 0.00) y otro exclusivo para las tandas de madrugada, a 60 euros.

Del concierto de Melendi al de Bad Gyal: precios y cómo comprar las entradas

El día 7, la noche anterior al comienzo formal de las fiestas con el pregón, ya hay actividad en este terreno. Manolo García estará en el Príncipe Felipe, y Melendi en el Espacio Zity. Dos artistas con carrera larga y miles de seguidores fieles. Para ver al catalán hay que pagar entre 41,60 y 60,50 euros en Ticketmaster, según localidad. Con Melendi los precios son de 28 euros en espaciozity.es, el punto de venta por internet para todos los conciertos de este recinto.

El día 8 toca tributo en el Príncipe Felipe con God Save The Queen, otro clásico de las fiestas. Entradas en Ibercaja y El Corte Inglés desde 35 a 55 euros. En el Espacio Zity estará el espectáculo Love The 90’s con Fernandisco: entradas a 35 euros. El día 8 también hay plan para los seguidores de Dire Straits en la Multiusos, porque toca el tributo Brothers in Band. 35 euros en Ibercaja.

El día 9, Robe Iniesta irá al Príncipe Felipe con su gira ‘Ahora es cuando’, que presentó hace unos días en Pirineos Sur: el acceso cuesta 39 euros en Enterticket. En el Zity será el turno de La M.O.D.A., otros que estuvieron en Lanuza hace unas semanas: la entrada, a 20 euros. Y en la sala Mozart del Auditorio, turno para nostálgicos de las bandas sonoras con músicas de Morricone, Zimmer, Williams, Horner, Silvestri, E. Bernstein, Menken, Hisaishi, Herrmann y Goldsmith, interpretadas por la La Royal Film Concert Orchestra. Entradas de 25 a 55 euros en Ibercaja, según localidad.

El día 10 es lunes y no hay concierto en el pabellón Príncipe Felipe. Sí tiene actividad en Espacio Zity con los raperos Natos y Waor: entradas a 20 euros. El increíble Mariachi Vargas estará en la Mozart, con entradas de 45 a 57 euros en Ibercaja. El 11, la despedida de Zaragoza para Izal, una ciudad clave en su carrera: será en el Zity, por 30 euros. En el Príncipe Felipe, otra banda que estuvo en el escenario de Lanuza este verano: Estopa, con las entradas en pabellonprincipefelipe.com por 36,41 euros. Ya no hay de pista: quedan de grada.

El día del Pilar, el Espacio Zity propone su Tomorrow Party, por 12 euros. Música de baile, animación y mucha diversión. En el Príncipe Felipe toca el primero de los dos conciertos (días 12 y 13) con los que Joan Manuel Serrat se despide de los escenarios zaragozanos, en su gira mundial ‘El vicio de cantar’: además de sus raíces familiares con la tierra, ya que su madre Ángeles era de Belchite, al catalán se le venera en esta ciudad, como en todos los rincones de España y América Latina. Ya no hay entradas para ninguno de los dos días. El 13 hay más baile y electrónica en el Espacio Zity con Rave in The River, habitual en las Fiestas del Pilar: entradas a 22,50 euros.

El día 14 todos los focos estarán sobre una de las reinas de la música urbana en España, la catalana Bad Gyal; actúa en el Espadio Zity y la entrada vale 20 euros. El 15, para despedir los grandes conciertos del Pilar, se ofrecerá en ese mismo espacio la fiesta Global Music (entrada por 22,70 euros) y en el Príncipe Felipe estará otro ídolo de masas, Dani Martín; la entrada para verle en el espectáculo ‘Qué caro es el tiempo’ vale entre 41 y 48 euros en El Corte Inglés, y quedan ya muy pocas localidades a la venta.

