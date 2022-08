Así será la Ofrenda de Flores de las Fiestas del Pilar 2022 de Zaragoza: del sorteo al recorrido

Con el mes de agosto a mitad y el calor en ligero descenso durante los próximos días, las Fiestas del Pilar todavía parecen estar lejanas, sobre todo si en estos días se están celebrando las de los pueblos en todo el territorio aragonés. Sin embargo, no queda tanto para el pregón de los que serán seguro unos festejos muy intensos y deseados, por las ganas que hay de celebrar los días pilaristas con la normalidad habitual hasta 2019, sin restricciones sociosanitarias.

La Ofrenda de Flores sigue siendo el acto central de las fiestas, el más concurrido y el que los zaragozanos y visitantes sienten de una manera más fuerte. La inscripción de los grupos sigue abierta.

Quiénes pueden participar en la Ofrenda de Flores este 2022

Podrán participar en la Ofrenda cuantas personas lo deseen, siempre que se presenten vistiendo el traje característico de cualquier nación o comunidad autónoma y que se atengan al cumplimiento de estas normas y de las indicaciones determinados. Se admitirán trajes distintivos de entidades y corporaciones.

Inscripción de grupos y asociaciones en la Ofrenda, plazos y cuándo se celebrará el sorteo

Todos los grupos deberán completar la ficha de inscripción disponible exclusivamente en la página web del Ayuntamiento www.zaragoza.es con los datos del grupo. El correo electrónico de atención al público es ofrendadeflores@zaragozacultural.com. Solamente se admitirá la inscripción de un grupo por responsable. En caso de inscripciones duplicadas, por norma general, se anulan las recibidas con posterioridad, y es necesario especificar el número de participantes por grupo, dado que no se puede aumentar tras el sorteo del orden de salida, previsto para el miércoles 21 de septiembre; el límite máximo es de 200 personas por grupo.

El plazo de inscripción para el sorteo termina a las 14.00 del viernes 2 de septiembre.

Sorteo del orden de salida de la Ofrenda de Flores: las franjas horarias

Los grupos pueden optar a una franja horaria concreta entre tres opciones, que se especificarán al inscribirse, pero si no se pueden atender las precisiones, se pasarán las solicitudes al grupo general. Las franjas son de 7.00 a 8.30, a partir de las 14.15 y hasta las 20.45 o por la ribera del Ebro desde La Lonja, acompañando a la ofrenda fluvial, de 7.05 a 8.35. Los grupos asociados será citados en horario vespertino, salvo que opten específicamente por un recorrido matutino que parta de la plaza de Santa Engracia y siga por el paseo de la Independencia, plaza de España, Don Jaime I y la plaza del Pilar.

Los grupos que incluyan enfermos y personas con movilidad reducida accederán preferentemente por el acceso de La Lonja o en horario de tarde.

Recorrido, horario y desarrollo de la Ofrenda de Flores en Zaragoza

La Ofrenda de Flores se desarrollará por el paseo de la Independencia como escenario principal. Los grupos tendrán su salida a lo largo del recinto vallado del paseo. Se mantendrá en horario limitado el paso de grupos por La Lonja.

La Ofrenda comenzará a las 6.45 y finalizará con el último grupo, según el horario asignado. Los coros y rondallas podrán acompañar y amenizar el desfile, siempre que no ocasionen retrasos ni impidan el avance continuado. Desde las 15.00 hasta las 20.00, los grupos podrán ser desviados desde la plaza de España para terminar su recorrido por la calle de Don Jaime I hasta la plaza del Pilar, sin acompañamiento musical a la entrada de la plaza del Pilar.

Bailes durante la Ofrenda

Los grupos que deseen actuar en el escenario dispuesto ante la Virgen en la plaza del Pilar deberán hacerlo constar en la ficha de inscripción, así como todos los datos posibles al respecto, con un tiempo máximo de cinco minutos en el escenario, y solo una por grupo. Dichas actuaciones terminarán a las 17.00: a esta hora dará comienzo el Festival Nacional de la Jota en el escenario sito en Fuente de Goya.

Las normas de la Ofrenda de Flores

No está permitida la utilización de celofán ni plásticos de ningún tipo en los ramos, adornos florales y canastillas. Se ruega a todos los participantes de las primeras horas que acudan provistos de claveles rojos para colaborar en la rápida confección del manto. Quedan totalmente excluidos los logotipos y los nombres de las empresas o asociaciones comerciales, salvo organizaciones no gubernamentales, entidades sin ánimo de lucro o asociaciones.

La publicidad comercial será retirada desde el inicio del recorrido, salvo que esté integrada en la composición floral y sea autorizada previamente por la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. La presencia de empresas comerciales queda reservada para aquellas que colaboran en la financiación de las Fiestas del Pilar.

Habrá un servicio de custodia en los porches de Correos que recibirá las canastillas desde las 6.00 hasta las 6.30. Todas las canastillas deberán ser retiradas antes de las 20.45. Por otro lado, junto al acceso para grupos de La Lonja, se custodiarán canastillas desde las 6.50 hasta las 8.35.

Participación individual en la Ofrenda: los accesos

No está permitida la incorporación espontánea en los diferentes grupos. Los participantes individuales dispondrán de dos accesos: por paseo Echegaray-Don Jaime I hasta la Plaza del Pilar, de 7.05 a 14.45, y de plaza de Santa Engracia-Pº Independencia-Coso-Don Jaime I-Plaza del Pilar, desde las 7.00 y hasta las 13.30. Aquellas personas que por razones justificadas (enfermedad, edad avanzada, discapacidad, etc.) no pudieran completar el recorrido propuesto, deberán manifestar su impedimento antes del día 1 de septiembre, para asignarles un lugar y una hora apropiada a sus condiciones.

Ofrenda virtual

Todos los grupos inscritos en la Ofrenda de Flores serán dados de alta en la Ofrenda de Flores Virtual (ofrendadeflores.com). En la versión online de la Ofrenda de Flores aparecerá un ranquin de los grupos con mayor número de Ofrendas. No es necesario salir en la Ofrenda física para poder realizar la Ofrenda Virtual con el grupo deseado.

