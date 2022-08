Los bares de Zaragoza podrán volver a sacar sus barras para las Fiestas del Pilar tras dos años de parón por la pandemia

Los bares podrán volver a sacar sus barras a la calle para las Fiestas del Pilar tras dos años de parón por la pandemia. El Ayuntamiento de Zaragoza acaba de abrir el plazo de solicitudes, que da a los interesados hasta las 13.00 del 16 de septiembre para presentar toda la documentación. Quienes obtengan el permiso podrán instalar sus mostradores del 7 al 16 de octubre, ambos incluidos. El precio se mantendrá respecto a 2019, con 700 euros para un módulo inicial de dos metros y de 400 para quienes necesiten espacio adicional, aunque si se tramita a través de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, el coste será de 550 y 300 euros, respectivamente.

Los hosteleros tendrán totalmente prohibida la venta de alcohol a menores y deberán servir la bebida en vasos de plástico, no de cristal. "Únicamente podrán dispensarse bebidas y bocadillos fríos bajo vitrina. Se podrán servir tapas y bocadillos calientes siempre que sean elaborados en el interior del establecimiento, sin que esté permitida su exposición", aclara la normativa municipal, que obliga a tener la lista de precios siempre a la vista.

La vuelta de las barras, unida al fin de las restricciones de aforo que imperaron durante los peores meses de la crisis sanitaria, permitirá a los empresarios "igualar o superar" la facturación de 2019."Confiamos en que las fiestas sean un revulsivo. Estamos en un contexto de normalidad casi total", señaló el gerente de Cafés y Bares, Luis Femia.

El colectivo espera que el número de solicitudes ronde la treintena, aunque no descarta que este año haya más por la afluencia prevista tras dos años en blanco. "El próximo día 16 enviaremos una comunicación al respecto a los establecimientos asociados. Creemos que será a principios de septiembre, pasadas las vacaciones, cuando se cursará el grueso de peticiones", manifestó.

La vuelta de las barras se valoró en 2021 de cara a la semana cultural que sustituyó a las Fiestas del Pilar, pero la idea se desechó rápidamente debido a la situación sanitaria y al temor a que volviera a producirse una ola de contagios como ocurrió en 2020 tras las ‘no fiestas’.

A la hora de autorizar las solicitudes, el Consistorio exigirá que los negocios dispongan de una acera de más de cuatro metros de anchura, así como que sus permisos estén en vigor. Y en cuanto a los horarios, "no podrán exceder" el máximo permitido por licencia, aunque no se descarta que el Consistorio permita como otros años una ampliación temporal por las fiestas. "Lo habitual es que no estén más allá de las 2.30. La barra, como objeto de negocio, tiene más sentido de día que de noche", dijo Femia.

Los requisitos

Tradicionalmente, agregó el gerente de Cafés y Bares, el grueso de las solicitudes se concentran en el entorno de la plaza del Pilar, pero también las hay de otros puntos de la ciudad. De acuerdo con las bases aprobadas por el Ayuntamiento, su colocación "quedará condicionada a las actividades programadas con motivo de las fiestas". No se permitirán "en calzadas o zonas de aparcamiento de vehículos", ni tampoco cuando sean un perjuicio para la seguridad viaria, dificulten el tránsito peatonal o ‘taponen’ los accesos a la plaza del Pilar.

Quienes saquen sus barras tendrán prohibido instalar máquinas expendedoras automáticas, equipos de música o audiovisuales o "cualquier otro aparato que pueda ser origen de molestias al vecindario o a los transeúntes". A este respecto, desde el Ayuntamiento destacan que las labores de recogida se deberán efectuar "con el máximo cuidado" para minimizar el ruido, no permitiéndose, por ejemplo, arrastrar "los elementos que las compongan".

Los interesados podrán tramitar sus peticiones a través de Cafés y Bares o en las oficinas de Zaragoza Cultural. Entre otros requisitos, tendrán que aportar una declaración responsable, la acreditación de la contratación de un seguro de responsabilidad civil –la asociación dispone de una póliza colectiva a la que pueden adherirse– y un plano con la situación de las barras solicitadas.

Una oferta "mejorada"

Otro signo de la vuelta a la normalidad será el regreso de las ‘food truck’ al paseo de Echegaray y Caballero. Su promotor, Alberto Campuzano, confirmó ayer que el proyecto "se presentó en plazo, antes del 30 de junio", y que está a la espera de recibir autorización para poder ejecutar el montaje. En total habrá una veintena de restaurantes sobre ruedas. "Habrá una oferta gastronómica mucho más cuidada que en otras ediciones. Hemos aprovechado estos dos años de pandemia para seguir trabajando al respecto", afirmó Campuzano, al tiempo que confirmó que, más allá de la carta "habrá actividades culturales y actos para toda la familia".

La previsión es la zona empiece a recibir clientes el jueves previo al pregón y permanezca abierta hasta el 16 de octubre.