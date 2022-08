Zaragoza Cultural asumirá el pasacalles del pregón de las Fiestas del Pilar al quedar desierto el concurso de ideas

Zaragoza Cultural se encargará este año del pasacalles del pregón de las Fiestas del Pilar al quedar desierto el concurso de ideas lanzado a finales de junio. El Consistorio recurrió por primera vez a esta fórmula –calificada de "ocurrencia" por partidos como Podemos– en busca de propuestas frescas y diferentes, pero la idea, a la vista del resultado, no ha terminado de cuajar.

Fuentes del Ayuntamiento explicaron que solo una empresa se presentó al concurso, con un planteamiento que no cumplió las expectativas de PP-Cs, motivo por el que la convocatoria quedó desierta. La decisión se tomó el pasado día 18 con el voto "unánime" del jurado, según consta en la propia web municipal.

Los interesados tenían que aportar una relación con las compañías de teatro y los profesionales –tanto locales como nacionales y extranjeros–, que participarían. También se daba opción de incluir una propuesta para la dirección artística, aunque no con carácter vinculante. La convocatoria exigía una memoria descriptiva que desarrollase "ampliamente" el concepto de la idea propuesta y el número de carrozas, plataformas, carros y participantes. Daba, además, un presupuesto "orientativo" de 120.000 euros, IVA incluido, para el que será el primer pasacalles del pregón desde el estallido de la pandemia.

El Consistorio pedía "una ejecución realista y posible" e ideas "originales e innovadoras" que guardasen relación con las Fiestas del Pilar, planteando incluso un primer premio de 3.000 euros para la propuesta ganadora y uno de 500 para el segundo, cantidades que, finalmente, no saldrán de las arcas municipales. Sin un proyecto viable, el pasacalles –que se celebrará el 8 de octubre– correrá a cargo de Zaragoza Cultural. Desde el Ayuntamiento confirmaron que, a diferencia de otros años, "no habrá dirección artística externa", aunque "se seguirá contando con las compañías de la ciudad", con las que "se trabajará conjuntamente". No en vano, ya se habría hecho un primer llamamiento para saber cuáles estarían interesadas en participar.

Ya en junio, los grupos de la oposición alertaron de que el tiempo jugaba en contra. No obstante, desde el Consistorio recalcaron que se está a tiempo y garantizaron que "habrá pasacalles para el pregón". La sociedad municipal, que ya se ha encargado otros años de la cabalgata de Reyes, tendría una primera idea sobre cómo desarrollar el desfile, sin que por el momento haya trascendido cuál será el leitmotiv.

Desde el área de Cultura se achaca el poco éxito del concurso de ideas al hecho de que, tras dos años de parón, las compañías tenían proyectos atrasados, lo que les habría dejado sin margen de actuación. A esto habría que añadir los propios plazos de la convocatoria, con apenas dos semanas para presentar las propuestas, del 22 de junio al 11 de julio.

Los antecedentes

Hace un año, con las fiestas suspendidas, el pasacalles quedó expresamente prohibido a recomendación de las autoridades sanitarias para evitar aglomeraciones incontroladas en la calle.

Tampoco hubo en 2020 a consecuencia de la crisis sanitaria. Hasta ahora, el único organizado por el gobierno PP-Cs ha sido el de 2019, que llevó por título ‘El increíble maño menguante’ y recreó una distopía de la Zaragoza de 2070 con la que se buscaba concienciar sobre las amenazas que se ciernen sobre la salud del planeta. Entonces participaron 140 artistas de unas 20 compañías diferentes.