El calor ha sido uno de los protagonistas de la nueva edición de la Ofrenda de Flores, que transcurre con total normalidad hasta la plaza de Pilar. A primera hora de la mañana los primeros oferentes se adentraban en la calle Alfonso al ritmo de algunas improvisadas jotas. Sonrisas, emoción y alegría se palpaban en el ambiente.

Cuando el reloj pasaba tan solo unos minutos de las 7.00 llegaban las primeras flores a la estructura de la plaza del Pilar de la mano del grupo de Sestrica. La mayoría de participantes lucía el típico ramo con 12 claveles blancos en forma de bouquet, debido a que los años impares el manto de la Virgen se teje en ese color sobre el que resalta el rojo de la Cruz de Lorena.

Además, los ramos deben llegar sin plástico a la plaza del Pilar con el objetivo de agilizar la entrega y puesta en el manto de la Virgen. Para ello se han habilitado diferentes puntos en el tramo final de la calle Alfonso donde se pueden encontrar bolsas de basura durante toda la jornada.

A medida que avanzaba la mañana aumentaba el número de oferentes al tiempo que subía la temperatura y el trascurso comenzaba a hacerse algo más complicado para los participantes. Alforjas con jamón, chorizo, queso, hogazas de pan y botas de vino comenzaban a pasar de mano en mano haciendo las delicias de los participantes que no dudaban en compartir sus viandas.

“Con jamón, vino y buena compañía se pasa todo mucho más rápido”, afirmaba Jorge Calderón, uno de los oferentes. “Es un día maravilloso para vivirlo en familia”, añadía David, de Maluenda, acompañado de su familia.

La estructura de la Virgen seguía cubriéndose poco a poco y el manto floral avanzaba. Al mismo tiempo, frente a la Delegación de Gobierno, un equipo formado por 16 personas de la Asociación De Alfombristas del Corpus Cristi de Ponteareas (Pontevedra) creaba una preciosa alfombra floral representando la cúpula de la basílica del Pilar con claveles blancos, hortensias y tuya molida. “Para nosotros es un honor estar aquí por primera vez. El viaje ha sido duro pero ha merecido la pena”, explicaba Gabino.

La mañana también ha dejado momentos emocionantes como dos peticiones de mano al pie de la Virgen. La primera de ellas a las 11.00 cuando un joven voluntario de Cruz Roja se arrodillaba ante su sorprendida novia que rompía a llorar de la emoción.

La segunda ocurría una hora después cuando Miguel, bombero de Zaragoza, le pedía matrimonio a Cristina, su pareja desde hace 14 años. "Hoy era un día especial para nosotros, veníamos con mucha ilusión. Cuando me lo ha pedido me he puesto muy nerviosa, me temblaban las piernas. Todavía no me lo creo", afirmaba una emocionadísima joven. Sin duda, han sido dos de los momentos más románticos del día.

Trajes y danzas regionales de todo Aragón, pero también llegadas de distintos rincones de todo el mundo han convertido el casco histórico en un auténtico espectáculo de color y música en directo por las calles de la ciudad.

Los más pequeños también han sido protagonistas. Por ejemplo Marina, que con tan solo 18 días vivía su primer día del Pilar junto a sus padres, Marta y Juan Pablo. También las mellizas, Paula y Alba Muñoz, de 9 meses, que llevaban sus primeras flores a la Virgen, así como Lucas, de tan solo un año, que llegaba a la plaza del Pilar acompañado de sus padres.