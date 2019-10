El momento más romántico de la Ofrenda de Flores: una pedida de mano en el Pilar

El Día del Pilar nos deja escenas muy románticas. En este caso, ha tenido lugar a los pies de la Virgen una romántica pedida de mano que ha podido captar una de las cámaras de Aragón TV. Un joven del grupo de la Cruz Roja le ha pedido matrimonio a su novia por sorpresa en uno de los días más especiales celebrados en Zaragoza.

"Me he topado con una gran mujer y estoy muy agradecido con ella, con su familia y con España, que me ha arropado muy bien", ha contado el futuro marido muy emocionado.

La joven, entre lágrimas, ha asegurado haberse sentido "sorprendida" por este acto de amor de su novio, que tenía como cómplice a la madre de ella.