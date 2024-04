Este es el plan que propone la empresa favorita para derribar La Romareda: plazos y cómo ejecutará la obra

La UTE OHL-Deltapunt, la mejor posicionada para ejecutar los primeros derribos de La Romareda, plantea tirar a la vez el Cubo y la antigua gerencia de Urbanismo. Según ha podido saber este diario, su oferta, que aún tiene que ser validada por los técnicos, propone"atacar" el edificio de Urbanismo desde sus dos extremos con dos equipos diferentes y destinar un tercero al entorno del Cubo.

Esta fórmula, que requeriría de un importante número de medios humanos y maquinaria, permitiría acelerar los primeros trabajos y alcanzar el llamado hito 3 –correspondiente a la apertura de la zona de Urbanismo– en cinco semanas en lugar de las ocho previstas por el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza. Desde la UTE aseguran que están preparados para "trabajar simultáneamente" en los dos edificios y en varias plantas a la vez con equipos independientes con el objetivo de "sacar el máximo rendimiento" y acortar la fase de limpieza y desmontaje.

En estos primeros compases, las tareas se centrarán en separar los residuos por fracciones, ya correspondan a maderas, metales, plásticos o falsos techos, labores para las que podrían ser necesarias hasta 30 personas. "Se tirarán a contenedores diferentes para poder valorizarlos lo más rápido posible. Una vez hecho, entrarán las máquinas", apuntan las mismas fuentes.

El propio arquitecto del proyecto, César Azcárate (Idom), apuntó en una entrevista a HERALDO que las obras "tendrían que empezar casi por los dos a la vez". En esta fase inicial también se actuará en el gol sur con la retirada del fibrocemento de la cubierta de cara a iniciar la demolición del graderío, prevista para la semana 6 (hito 2).Mientras se trabaje en el desamiantado "no podrá haber otros operarios" por debajo, por lo que la excavación y cimentación de los nuevos sótanos del gol sur no se ejecutará hasta más adelante. Previsiblemente, en torno a la semana 14."En este punto se trabajará también de forma manual y, cuando se quite la cubierta, se procederá a retirar la estructura metálica", comentan. Cuando se haga llegará uno de los momentos de más volumen de trabajo: la demolición de los pórticos.

Cumplir el hito 3 implica retirar las vallas de la zona y dejar "limpio" el lateral oeste para que el público pueda circular y entrar al estadio. Las actuaciones se acometerán con maquinaria específica para derribos que permitirá reducir las vibraciones y el polvo, algo especialmente importante dado el tipo de materiales con el que se va a trabajar. "Es diferente a la que se utiliza en excavaciones o en obra pública", remarcan.

Actualmente, explican desde la compañía, en la zona de la antigua gerencia hay unas escaleras metálicas que permitirían evacuar el estadio en caso de emergencia. La planificación obligará a quitarlas y poner unas nuevas "de forma inmediata" para poder seguir utilizando la zona con todas las garantías de seguridad. Este es uno de los hitos más importantes de esta primera fase, ya que su cumplimiento permitirá el acceso del público al graderío oeste.

Hace solo unas semanas, LaLiga se comprometió a ayudar al Real Zaragoza a compaginar las obras con la competición deportiva, no descartándose que el primer encuentro en casa pueda retrasarse. Los trabajos, no obstante, estarán sujetos a un estricto ‘régimen sancionador’. La existencia de un desvío del 10% del plazo asignado supondrá penalizaciones económicas "del 5% del valor total del contrato", pudiendo optarse incluso por su rescisión si los tiempos se dilatan en exceso.

La reducción de tres semanas propuesta por OHL-Deltapunt afectaría, en principio, al citado hito 3, pero no al plazo total, que "se mantiene" en 24 semanas, según explican desde la empresa, por lo que el fin de esta primera fase seguiría estando previsto para final de año.

Semana clave

Esta semana volverá a ser clave para el proyecto.Mañana está previsto que los técnicos analicen si la oferta de OHL-Deltapunt 3000 cumple los requisitos para la adjudicación. La UTE logró 34,7 puntos con su oferta técnica, 28,9 con la económica –3,7 millones de euros, IVA incluido–, 10 con la asignación de medios y otros 10 con la reducción del plazo. Esto hizo que se impusiera por la mínima a MLN-Acciona, segunda clasificada con 83,3 puntos, y a FCC, que obtuvo 83,1, lo que hace que, por el momento, no pueda descartarse ningún escenario.

Desde OHL-Deltapunt, no obstante, se muestran convencidos de que superarán el examen técnico e insisten en que actuarán "con rapidez y las máximas garantías". Se trata, no en vano, de la unión de una de las principales contratistas de obra pública del país con una empresa especializada en derribos con 25 años de experiencia que cuenta con personal y maquinaria específica. "Toda nuestra gente está especializada en demoliciones. También tenemos entre 100 y 110 operarios de obra propios especializados en derribos. Para bien o para mal, es lo único que sabemos hacer", señalan desde Deltapunt.

Según apuntan, la rebaja se fundamenta y se justifica por el número de equipos que trabajarán a la vez en el Cubo y la antigua gerencia. "En la propia oferta hay una planificación en la que se indica cómo se harán los trabajos para cumplir los plazos", añaden.

Son conscientes, pese a todo, de que los tiempos serán "muy ajustados", motivo por el que, una vez se formalice el contrato, "habrá que preparar la obra muy bien".

Entre tanto, la operación sigue a la espera de los informes técnicos, jurídicos y económicos encargados por La Nueva Romareda SL sobre la viabilidad del estadio portátil del Parking Norte, lo que permitirá acelerar las obras entre un año y medio y dos.

El trabajo en altura, principal reto del desamiantado

El amianto de la cubierta de La Romareda no supondrá un reto por su cantidad, pero sí por la altura a la que se encuentra. "Habrá que poner redes de protección, líneas de vida y barandillas para garantizar la seguridad de los operarios. También habrá que tomar medidas para evitar cualquier dispersión de fibras que contengan amianto al ambiente", explican desde la UTEOHL-Deltapunt.

Esta última tiene autorización para la retirada de materiales con contenido de amianto, por lo que, de confirmarse la adjudicación, no tendría que recurrirse a terceras empresas. "Disponemos de equipos propios para hacerlo. Hay que tener en cuenta que toda la cubierta contiene placas de fibrocemento", señalan. La principal complicación es, precisamente, la espuma de poliuretano que se utilizó para aislar e impermeabilizar. "La suerte es que está degradada por la luz del sol. Los rayos ultravioleta han ido actuando sobre el material y pensamos que no será un gran problema", afirman.

Pese al ajustado calendario, marcado por las exigencias de laFIFAa las ciudades que optan a ser sede del Mundial, esta operación tendrá que desarrollarse "con el máximo cuidado" para garantizar la seguridad de los trabajadores.

También requerirá de una planificación acorde a la normativa vigente para asegurar el destino de las toneladas de residuos con las que se trabajará. No en vano, la entrega del plan de desamiantado constituye el primero de los hitos de esta primera fase.