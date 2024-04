PP y Vox unen sus votos para evitar que la oposición esté presente en el consejo de administración de La Nueva Romareda

PP y Vox han unido este jueves sus votos para evitar que la oposición tenga un puesto en el consejo de administración de La Nueva Romareda SL, sociedad integrada por el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza. La iniciativa, defendida por la portavoz socialista, Lola Ranera, buscaba garantizar el acceso a la información del nuevo estadio y una mayor "transparencia", como ocurre en Los Tranvías de Zaragoza, Mercazaragoza o Zaragoza Alta Velocidad, pero ha terminado siendo rechazada gracias al 'no' de la formación de extrema derecha con 19 votos en contra y 12 a favor.

El concejal de Vox Armando Martínez ha justificando su postura recalcando que Vox cumple sus pactos. Sí ha instado al titular de Urbanismo, Víctor Serrano, a comprometerse a informar "puntual y personalmente" de todos los pasos que se den y a que "no vuelva a ocurrir" lo sucedido en las últimas semanas, marcadas por la "falta de información" sobre el proyecto básico del nuevo estadio y el plan B del Parking Norte. "Si no, habrá que pedir responsabilidades personales", ha dicho.

En respuesta, Serrano ha asegurado que "la alcaldesa y su equipo de gobierno han sido absolutamente transparentes en los buenos momentos y en los malos". "Se ha informado a todos los grupos de aspectos tan importantes como la constitución de la sociedad o la licitación de las primeras demoliciones. Yo mismo lo he hecho en la junta de portavoces. He informado antes allí que a nuestro propio gobierno. La alcaldesa ha actuado con transparencia y rigor", ha manifestado.

Ranera ha asegurado que su partido tiene "muchas dudas". "Y son dudas muy razonables. El PSOE no está para actos de fe", ha advertido. La edil cree "imprescindible" el acceso a la sociedad para garantizar el control y la transparencia. "Es lo más inteligente, hacernos cómplices de las decisiones que se tomen en el consejo", ha agregado.

La portavoz socialisa ha asegurado que llegó a ofrecer a Vox ocupar ese puesto en el consejo tras escuchar las declaraciones de su portavoz, Julio Calvo, palabras que le han costado el reproche de Serrano por desvelar conversaciones privadas. "Usted no tiene credibilidad con La Romareda ni cuando se habla de transparencia", ha espetado el concejal, que ha mostrado a Vox su "compromiso personal" de que se informará debidamente, asegurando que este es un proyecto "transparente" y con "socios solventes".

ZEC ha llegado a pedir un hueco "para todos los partidos", y no solo para uno, ante la forma en que está avanzando el proyecto. "En campaña se dijo que el estadio nos iba a costar cero euros. Qué bien les vino a ustedes y al Real Zaragoza que Podemos pusiera un recurso ante el Tacpa. El presupuesto va sumando y sumando. No sabemos cuánto terminará costando, pero sí quién tendrá que pagarlo. También dijeron que las molestias serían mínimas para la afición, pero ahora se habla de un campo modular en el Parking Norte. Lo que sí tienen es un plan C para beneficiar a socios y primos afines. Llevan ocultando información desde el inicio del mandato. El riesgo es para nosotras y el beneficio, para ellos", ha afirmado su portavoz, Elena Tomás.

No obstante, desde Vox han recalcado que esta petición no era posible, ya que para incluir a todos los grupos de la oposición sería necesaria la unanimidad de todos los socios. Es decir, el apoyo del Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza. "Es imposible jurídicamente", ha apostillado Armando Martínez.