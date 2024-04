Chueca defiende el estadio provisional del Parking Norte como “la mejor opción” para La Romareda

La alcaldesa de Zaragoza y presidenta del consejo de administración de La Nueva Romareda SL, Natalia Chueca, ha defendido este martes el estadio provisional del Parking Norte de la Expo como “la mejor opción” para sacar adelante el proyecto. “Ante las peticiones de LaLiga, que nos ha forzado a buscar otras alternativas, ahora mismo, esta sería la mejor. Hablando con el club, LaLiga, la afición, las peñas…. En general, todo el mundo insiste en que es lo es, una vez descartadas otras que se han ido valorando por el camino”, ha explicado.

Como adelantó HERALDO, Chueca ha confirmado que Ayuntamiento, Gobierno de Aragón y Real Zaragoza se reunirán este miércoles para encargar estudios jurídicos, económicos y técnicos que permitan validar esa opción e iniciar, si fuese el caso, el proceso de licitación. “Ahora mismo nos faltan datos. Todavía no tenemos toda la información necesaria para tomar la decisión final”, ha recalcado.

Optar por esta vía permitiría acelerar el calendario, que no admite retrasos si Zaragoza quiere seguir aspirando a ser sede del Mundial 2030. “Ese es uno de los objetivos. Si las alternativas permiten minimizar las molestias y los plazos de obra, mejor para todos. Les pido que nos dejen ir paso a paso. Estamos yendo muy rápido para el tipo de decisiones que se están tomando, que son de un calado muy importante”, ha subrayado. La prioridad, según la alcaldesa, es “no cometer errores” ni dar pasos en falso. Especialmente con antecedentes como el recurso de Podemos ante el Tacpa, que desbarató el planteamiento inicial. “Los técnicos necesitan tiempo para estudiar las opciones y poder tomar decisiones en firme. De momento no hay ninguna tomada, no se puede adoptar una que afecta a tres instituciones sin tener todos los estudios técnicos y económicos”, ha agregado.

Para instalar el estadio en el Parking Norte será necesario adaptar la zona. No obstante, respecto a una posible modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Chueca ha afirmado que “de momento no se ha avanzado nada en esa dirección”.