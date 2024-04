Las denuncias a la hostelería aumentan en Zaragoza y ya se reciben más de cien al mes

El incremento del número de sanciones a cafeterías, bares y restaurantes ha aumentado la preocupación en el sector. Cada mes están llegando al Ayuntamiento más de un centenar de denuncias, la mayoría por incumplimientos de horarios, ruidos o por tener una dedicación distinta a la autorizada, una situación que ha puesto en alerta a colectivos y partidos políticos.La Asociación de Empresarios de Cafés y Bares ha solicitado una reunión con el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, de cara a hacer un análisis global y ver qué está fallando.

Solo en las gerencias de Urbanismo del 11 y el 18 de marzo se tramitaron 109 denuncias, 34 por incumplimiento de horarios (31%), 29 por carecer de licencia (26,6%), 16 por dedicación distinta (14,6%), 13 por incumplir las medidas de prevención (11,9%), 11 por ruidos (10%), 3 por incumplimiento de aforo (0,03%) y otras 3 por carecer de seguro (0,03%).La mayoría, a establecimientos del Casco Histórico y el Centro.

El gerente de Cafés y Bares, Luis Femia, cree que en Zaragoza "no existe un problema generalizado", pero considera necesario hacer un estudio sobre lo que está ocurriendo en los últimos meses. "Pueden estar pasando varias cosas. Por una parte, tenemos la sensación de que la Policía Local no tiene la información suficiente. El Ayuntamiento ha asumido recientemente competencias en materia de ordenación de actividades turísticas y sería conveniente dar unas instrucciones generales sobre todos estos cambios; objetivar parámetros de interpretación de la norma para evitar las disfunciones que se pueden estar produciendo", apunta.

Admite, asimismo, que en el sector puede seguir habiendo cierto desconocimiento sobre "aspectos puntuales" de las normas. "Al final, están muy atomizadas. Hablamos de normativa turística, sanitaria, de juego, urbanística, de espectáculos públicos... Y no solamente del Ayuntamiento, sino del Gobierno de Aragón y del de España", señala.

El propio titular de Urbanismo, Víctor Serrano, aseguró en la última comisión del área a preguntas de Vox que se está actuando "con sensibilidad" hacia el sector. "Por ejemplo, cuando se tramita una sanción por carecer de seguro, antes se hace una llamada a la actividad objeto de multa y, si no lo aporta, es cuando se formula el expediente. Intentamos que las sanciones que lleguen sean las mínimas posibles, pero no podemos hacer otra cosa que cumplir nuestra obligación", manifestó.

Según dijo, actualmente no hay ningún expediente "más antiguo a agosto de 2023", lo que descarta la posibilidad de que el incremento de sanciones obedezca a una acumulación puntual.

Los recursos

Muchas de estas denuncias terminan recurriéndose. "Hay cuestiones que son muy complicadas, como el exceso de horarios. En el momento en el que la Policía dice que ha habido un incumplimiento tiene presunción de veracidad. Esto hace que haya casos muy difíciles de discutir en un procedimiento sancionador, salvo que haya pruebas concluyentes que permitan desmontar esa declaración", dice Femia. Otros casos, en cambio, sí son "más interpretables". "Ocurre, por ejemplo, con la generación de ruido. Imputar objetivamente la responsabilidad al dueño hoy en día no tiene base. Si el empresario tiene instalado un sonómetro y carteles en los que se pide que se respete el descanso, ¿qué más puede hacer? No puede exigir coactivamente a un cliente que no grite o hable más bajo", asevera.