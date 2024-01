La Policía Local de Zaragoza puso otras 200 denuncias a veladores en 2023 por incumplir la ordenanza

La Policía Local puso otras 200 denuncias a veladores en 2023 por incumplir la ordenanza municipal. La mayor parte de las infracciones se centran en terrazas que no tenían expuesta su licencia, no contaban con marcas en el suelo para delimitar su perímetro o carecían de sonómetro, obligatorio para aquellas que superan los 25 metros cuadrados.

Los datos, a los que aún habrá que incorporar las sanciones correspondientes a los últimos meses del año, se dieron a conocer ayer en la comisión de seguimiento de la ordenanza de veladores, a la que asistieron, entre otros, representantes de Medio Ambiente y Movilidad, colectivos vecinales y las principales asociaciones de hostelería y ocio nocturno.

El 50% de las denuncias, explicaron desde el Ayuntamiento, estaban tipificadas como leves, perteneciendo otro 37% a las consideradas como graves y el 13% restante, a las muy graves. Según dijeron, en las inspecciones llevadas a cabo por la Unidad de Inspección de Concesiones y Contratos del área de Hacienda se ha constatado una "mejora notable" del grado de cumplimiento. Especialmente en comparación con los primeros meses de la ordenanza.

La prueba, indicaron desde Medio Ambiente y Movilidad, es que, suponiendo que estas 200 denuncias pertenezcan a distintos bares –lo habitual es que haya establecimientos que acumulen varias–, representarían un 10,1% de los 1.835 negocios con licencia.

Solo el pasado año se recibieron 159 quejas y sugerencias en la web municipal relacionadas con los veladores. Desde el Consistorio remarcaron que el número es inferior al del cementerio (284) o el transporte público (2.639). No obstante, desde asociaciones como Stop Ruido insisten en la necesidad de corregir la situación actual y aseguran tener constancia de que en los últimos tres meses se han presentado 300 denuncias con incumplimientos "de varios tipos" detectados en puntos como el Casco, el Centro o el entorno de la plaza de San Francisco.

Como ejemplo ponen las estufas de combustión de butano, que pese a que deberían haber desaparecido el 31 de diciembre, siguen presentes en negocios de la plaza de España o la de Aragón.

Sonómetros y vigilancia

El colectivo pidió cambiar "urgentemente" la ordenanza y eliminar las terrazas en calzada como se ha hecho en Madrid. También instó a limitar la "disposición y uso" del resto para garantizar el "respeto a la ley"y a los derechos fundamentales. Según la asociación, hay locales que "siguen cometiendo ilegalidades con total impunidad". "Apenas se cobran multas y la situación ni se corrige ni se corregirá", aseguró el presidente del colectivo, Antonio Pérez, durante la reunión.

Desde el Ayuntamiento aseguraron que, hoy por hoy, no hay planes para cambiar la ordenanza, en vigor desde 2022, y recordaron que, en caso de incumplimientos reiterados, los locales se exponen "a que se les retire la licencia".

En este sentido, recalcaron que se va a hacer un especial seguimiento del cumplimiento de la normativa. Para Stop Ruido, sin embargo, se necesitan más medidas, motivo por el que instan a la oposición a introducir enmiendas en el presupuesto de 2024 para combatir estos problemas. Por un lado, proponen destinar 300.000 euros a la instalación de sonómetros en las calles y plazas más afectadas por el ruido y otros 50.000 para formar al personal que se encarga del control y el seguimiento de las sanciones.

Para la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares, también presente en la reunión, los datos oficiales demuestran que "la tendencia se consolida" y que "cada año hay menos infracciones al existir un mayor conocimiento de la norma". El grueso, apuntó su gerente, Luis Femia, obedece a incumplimientos "formales, pero no graves". "La mayoría de ese 50% de denuncias leves son por no tener el plano expuesto desde un lugar visible desde la terraza y, en menor medida, por no tener sonómetro o no haber marcado el perímetro", añadió.

Respecto al futuro de las originalmente conocidas como terrazas covid, Femia recordó que en Zaragoza esta modalidad "está regulada" y que en Madrid, su retirada se limita a distritos concretos. "No hay constancia de que esto se esté replicando en otros puntos de España y en Zaragoza, la conflictividad es mínima", dijo.