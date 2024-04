Minuto de silencio contra el ruido en Zaragoza: “Donde no se puede dormir no se puede vivir”

La asociación Stop Ruido ha guardado este miércoles un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Zaragoza para reivindicar una solución a este problema con motivo del Día Internacional de la Concienciación contra el Ruido.

Este año se ha incidido en la “vulneración de derechos fundamentales”. “Ya que se está hablando tanto de la Constitución, queríamos resaltar los derechos existentes, reconocidos por el Tribunal Constitucional y todo tipo de organismos nacionales e internacionales”, ha explicado su portavoz, Miguel Morte. En su opinión, “va siendo hora” de que los ayuntamientos se tomen este problema “mucho más en serio”. “Es su competencia”, ha recalcado.

La ordenanza del ruido, prevista inicialmente para el pasado mandato, acumula ya años de retraso. “La ley obliga desde el año 2003. Lo que no queremos son normas basura, como ha ocurrido con la ordenanza de veladores, que ha provocado el efecto placebo en la ciudadanía de que se había implantado una nueva norma, pero luego no se cumple y está llena de trampas. Más que nuevas normas o modificaciones, pedimos ir a la solución del problema. Es decir, que se mida el ruido, se tomen las medidas adecuadas y se hable con la ciudadanía, no solo con los hosteleros”, ha manifestado.

Según remarca, “donde no se puede dormir tampoco se puede vivir”. Antes, ha asegurado Morte, los problemas se centraban en “unas pocas zonas”, sobre todo en torno al Casco y al popularmente conocido como puente de los Gitanos. “Ahora se han extendido como una mancha hacia León XIII, el paseo de la Constitución, la plaza de San Francisco, Delicias, la plaza de las Canteras, la plaza de Sinués, Ariño o las calles situadas a izquierda y derecha del paseo de la Independencia”, ha expuesto.

En su opinión, hay plazas como la de San Pedro Nolasco que se han convertido directamente “en terrazas”. “Hay que dimensionar todo y establecer un control, tomar medidas de manera muy urgente”, ha incidido. El problema es que el ruido “empieza cada vez antes”. “Hay discotecas de noche que, los fines de semana, ya tienen a las 12.00 montada su terraza. Antes, esos sitios solo generaban ruido de 2.00 a 6.00 o 7.00, pero ahora hay desde el mediodía. Ocurre en la propia plaza del Pilar”, ha señalado. Al acto, celebrado a las 11.00, ha contado con el apoyo de concejales de PSOE y ZEC.