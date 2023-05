Ruido en Zaragoza: qué proponen los partidos en sus programas electorales para combatirlo

El ruido se mide en decibelios, pero no todo son números. Hay quien consigue abstraerse de los sonidos que genera el tráfico, quizá porque vive en una zona con mucho paso de vehículos y su percepción se ha ajustado hasta el punto de no notar el follón. No falta la gente que presume de dormir como un leño, mientras que otros se despiertan con el vuelo de una mosca y se desvelan de manera automática.

Lo que es indudable, sobre todo entre los que viven en ciudades, es que percibimos aún más el ruido por su ausencia, cuando un paisaje rural tranquilo nos devuelve esa sensación de paz que ya teníamos olvidada. Eso sí, cuidado con los gallos madrugadores y las campanas de la iglesia si se tienen cerca, que los pueblos también tienen sus cosas en este contexto.

En campaña electoral hay que tratar de abarcar el mayor número de intereses ciudadanos, porque nunca se sabe qué va a inclinar el voto entre la gente indecisa. Puede ser la cosa más simple, tan poco importante para unos como vital para otros. Y el ruido está presente en los programas electorales, con mayor o menor peso en las propuestas.

Propuestas sobre el ruido del PSOE Zaragoza

La candidata Lola Ranera apuesta por actualizar la normativa municipal en materia de distribución urbana de mercancías, con base en los principios de eficacia, innovación y sostenibilidad, abordando las problemáticas relativas al ruido, dificultad de aparcamiento y congestión del tráfico causadas por el reparto urbano de mercancías en zonas residenciales. Además, el partido socialista realizará campañas de sensibilización sobre el impacto en la salud del ruido y podrán marcha estrategias para la reducción del ruido en los espacios públicos.

Propuestas sobre el ruido del PP Zaragoza

Las propuestas de la candidata Natalia Chueca se centran en la configuración de un nuevo mapa de ruido y una nueva Ordenanza para combatirlo. Además, el partido popular dedica un apartado en su programa a las calles sin ruido en el que si consiguen gobernar exigirán el cumplimiento de los estándares de nivel de ruido en las actividades de la vía pública establecido en las ordenanzas ya que el derecho al descanso es un derecho esencial. También introducirán sistemas de medición y control de ruido generando alertas.

Propuestas sobre el ruido del CHA Zaragoza

Chunta Aragonesista propone la intervención en aquellos espacios afectados por el ruido para garantizar el descanso de los zaragozanos. Además, insisten en mejorar la seguridad ciudadana, mediante el fomento de la convivencia y la prevención de la comisión de delitos, potenciando el papel mediador de la Policía Local, la intervención social de entidades, y realizando actuaciones urbanísticas tendentes a aumentar la seguridad pública en aquellos espacios conflictivos de la ciudad.

Proponen una mejora global de la página web municipal a través de un portal unificado que aporte múltiples capas de información geolocalizada en tiempo real para el tráfico, el funcionamiento del transporte público, el ruido, las licencias de actividad, aparcamientos disponibles o calidad del aire, que pueda servir para la gestión diaria de los servicios, y también como una herramienta informativa para la ciudadanía sobre aspectos clave para su día a día, consultable tanto a través de PC como en dispositivos móviles.

Propuestas sobre el ruido de Aragón Existe

Desde Aragón Existe quieren una Zaragoza alegre que respete el descanso de los vecinos ya que el ruido y las molestias a los zaragozanos no son una opción de diversión. El partido fomenta el uso del transporte público y medios de desplazamiento como caminar, la bicicleta y los VMP como recursos fundamentales a la hora de reducir el tráfico y así las emisiones a la atmósfera, los ruidos y los atascos. Aragón Existe muestra su total compromiso para hacer que la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) se haga de la forma más ágil, eficiente y rápida, reduciendo los impactos y molestias a la población. Hay que evitar que la distribución de las mercancías suponga fuente de ruidos, congestión, contaminación atmosférica y ocupación del espacio público. Por ello establecerán cauces de colaboración con otras administraciones y con las empresas encargadas tanto de la distribución de mercancías, como de los vendedores que utilizan las calles.

Aplicarán horarios reducidos de descarga de modo que los inconvenientes por la utilización del espacio a los vecinos sea la mínima, al tiempo que las empresas tendrán que hacer un progresivo cambio hacia vehículos no contaminantes y no ruidosos.

Para luchar contra la contaminación acústica que sufre la ciudad y que afecta a las actividades diarias de los vecinos el partido realizará un mapa de ruidos de Zaragoza y analizará las zonas acústicamente saturadas. Autorizarán la instalación de sonómetros en las calles, colocándolos por temporadas en diversas zonas para conocer el grado de ruido que soportan sus vecinos. Además, reducirán el ruido de tráfico, pacificando las calles. Utilizando asfaltado fonoabsorbente, micro aglomerado de granulación discontinua con gran capacidad para absorber el ruido. Exigirán que se cumplan los horarios de cierre de establecimientos que puedan provocar molestias de ruido y se evitarán las aglomeraciones en las puertas de los mismos tanto de día como de noche.

Propuestas sobre el ruido de Podemos-Alianza Verde Zaragoza

Para el partido morado, vivir mejor es que puedas descansar por las noches porque ya no existe ruido. En su programa carga contra el PP por olvidarse en estos cuatro años de que el ruido es uno de los problemas reales de los zaragozanos. Proponen:

Convocar la Mesa del Ruido antes del 30 de junio de 2023.

antes del 30 de junio de 2023. Antes de finalizar 2023 elaborarán el mapa estratégico del ruido, pendiente desde junio de 2022 y terminarán y remitirán a Europa el plan de acción contra la contaminación acústica pendiente desde 2018.

Antes de finalizar 2023 aprobarán el proyecto de n ueva ordenanza del ruido.

Revisarán el mapa de zonas saturadas de la ciudad en base al mapa estratégico del ruido que se elabore.

Revisarán la actual ordenanza de Terrazas de Veladores con el objetivo de garantizar el descanso de los vecinos y vecinas de la ciudad para lo qué, entre otras cuestiones, restringirán las terrazas en calzada.

con el objetivo de garantizar el descanso de los vecinos y vecinas de la ciudad para lo qué, entre otras cuestiones, Revisarán todas las licencias concedidas en el último año para garantizar el cumplimiento de la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

Se entregarán mensualmente la información estadística detallada a la Comisión de Seguimiento de la Ordenanza de Terrazas de Veladores de las infracciones y sanciones firmes que se tramiten por incumplimientos de la misma.

Elaborarán y publicarán en la web municipal el mapa de terrazas de la ciudad.

Estudiarán la posibilidad de acondicionar varias zonas de la ciudad alejadas de viviendas, para desarrollar distintos actos multitudinarios, como las ferias , las carpas pilaristas u otros, de manera que se reduzcan las afecciones al descanso por un lado y no se concentren durante el año la mayor parte de grandes eventos en el centro.

, las carpas pilaristas u otros, de manera que se reduzcan las afecciones al descanso por un lado y no se concentren durante el año la mayor parte de grandes eventos en el centro. Dentro de la estrategia Smart City, desarrollaremos un programa de control del ruido con distintos sensores que nos permita conocer en tiempo real el ruido ambiental, vigilar el ruido en calles y avenidas, controlar la calidad acústica de la ciudad, el control de ocio nocturno o la creación de mapas de ruido y avisos por nivel de ruido.

Propuestas sobre el ruido de Zaragoza en Común

Desde el partido pretenden recuperar unas plazas y calles para peatones y no exclusivamente para coches y terrazas y se trabajará en la reducción de la contaminación por ruido o la recogida selectiva de orgánica.

Propuestas contra el ruido de Cs Zaragoza

Para Ciudadanos es importante tratar el ruido que se produce en la hostelería y para ello adaptarán la Ordenanza para la Protección contra Ruidos y Vibraciones de 2001 al nuevo marco normativo estatal y autonómico teniendo en cuenta cuestiones de orden y/o interés público.

Se actualizará la normativa municipal para que se ajuste a las necesidades actuales de la sociedad y poder abordar los nuevos problemas que surgen, especialmente en áreas como el ruido, la limpieza y el tráfico.

Propuestas contra el ruido de PAR Zaragoza

El Partido Aragonés pretenden reducir el nivel de ruido aéreo en la ciudad mediante la obligatoriedad del empleo de asfaltos de alta reflectividad y rodadura optimizada en todas las operaciones de mantenimiento de calzadas. Beneficio para la salud física y mental especialmente para niños y mayores.