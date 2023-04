Podemos quiere suprimir las terrazas de bares en la calzada de Zaragoza a partir de julio

El portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza y candidato a la Alcaldía, Fernando Rivarés, ha presentado una proposición normativa para modificar la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas y Veladores con el objetivo de que se suprima las terrazas en la calzada y se garantice la accesibilidad.

"Se trata de unos cambios mínimos, que no afectan ni a la instalación de terrazas ni a los horarios, pero creemos que puede contribuir a mejorar enormemente la vida de muchos vecinos de Zaragoza", ha señalado.

Por un lado, la propuesta de la formación morada busca adaptar la ordenanza a la normativa estatal vigente -orden ministerial TMA/851/2021- de superior rango, que exige que se guarden 1,80 metros libres de anchura a lo largo de la vía de forma colindante a la fachada para facilitar la accesibilidad de personas mayores, con discapacidad o carritos. Por otro lado, Podemos plantea suprimir, a partir del mes de julio, las terrazas en calzada, también conocidas como "terrazas COVID", que son 400 de las 1.800 que hay en Zaragoza.

Rivarés ha recordado que estas terrazas se concibieron durante la pandemia para ayudar a los hosteleros a hacer frente a la crisis sanitaria, por lo que "no es lógico mantenerlas tras la vuelta a lanormalidad", ha estimado. "No hay COVID, no hay terrazas covid", ha sintetizado.

Con esta medida, además, se podrán recuperar en torno a 800 plazas de aparcamiento en muchos distritos donde aparcar es un "verdadero problema" para sus habitantes, ha observado.

Promesas electorales

Rivarés ha explicado que Podemos presenta esta iniciativa ahora porque "ahora, más que nunca, cuando las promesas de los distintos partidos se deben expresar nítidamente de manera que todos los votantes lo hagan debidamente informados". A ello ha sumado la llegada del calor, que obliga a abrir las ventanas durante más tiempo, por lo que, "si no actuamos en estos meses, julio puede ser un mes absolutamente insoportable para miles de vecinos y vecinas", ha alertado.

Se propone el mes de julio también porque es el periodo mínimo que marca la ordenanza, "de manera que ningún hostelero pueda ver mermados los derechos ya adquiridos".

El candidato de Podemos a la Alcaldía ha insistido en que "este no es un debate de bares contra vecinos donde hay que alcanzar un equilibrio entre derechos", sino que existe un derecho superior, que es el derecho al descanso, reconocido por el Tribunal Constitucional.

Así, esta propuesta sólo persigue que "los negocios sean compatibles con el derecho al descanso", algo que no sucede con laactual normativa impulsada por "la concejala del ruido", como ha denominado a la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca.

Día internacional de concienciación sobre el ruido

Fernando Rivarés ha aprovechado esta iniciativa para sumarse al Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, que se celebra este 26 de abril con el objetivo de "alertar y crear conciencia en la población sobre los riesgos que tiene el ruido para el trastorno auditivo y su impacto en la salud".

En este sentido, ha criticado que la mayoría de los grupos municipales no se haya pronunciado a favor de aprobar una declaración institucional para conmemorar este Día Internacional.

Del mismo modo, ha afeado a "los partidos de la derecha" su negativa a acudir este miércoles a un debate organizado al efecto por la plataforma Stop Ruido. "Entiendo que cuatro años tirados a la basura para poner soluciones a este problema puede provocar reproches de una parte de la ciudadanía, pero negarse a debatir siquiera es totalmente censurable desde el punto de vista democrático", ha afirmado Rivarés.

"Tanto debate que exige Azcón y nadie de su gobierno del ruido va a acudir a defender las posiciones que han mantenido durante estos 4 años", ha concluido.