Un concejal de Vox en Zaragoza critica las "prácticas mafiosas” de Óscar Puente por el "chantaje" con la Zona de Bajas Emisiones

El concejal de Vox David Flores ha criticado este jueves el “chantaje” del ministro de Transportes, Óscar Puente, a las ciudades de más de 50.000 habitantes que implanten zonas de bajas emisiones (ZBE) sin sanciones, a las que ha amenazado con menos fondos para renovar sus flotas. “Sobran esas prácticas mafiosas”, ha asegurado en declaraciones a este diario.

Desde Vox recalcan que no se puede vivir de subsidios ni de “paguitas”. “Y esto vale para todos los niveles, a nivel particular y a nivel institucional. Cuando una administración depende de las subvenciones de terceros, se tiene que plegar a lo que estos le exigen, lo que nos lleva a perder toda la independencia y la autonomía. Lo de Óscar Puente es un chantaje. Dicho esto, cada institución tendrá que decidir si entra o no. Las subvenciones deberían ser para situaciones personales y familiares muy concretas. Vivir de ellas no es una buena estrategia ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo”, ha aseverado.

La formación asegura tener un doble objetivo con la Zona de Bajas Emisiones: que el perímetro que se delimite en Zaragoza quede reducido “a la mínima expresión posible” y que no haya multas, ya que muchos ciudadanos no tienen capacidad económica para adquirir un coche híbrido o eléctrico.

“Estos van a ser nuestros caballos de batalla, y con estos dos planteamientos nos vamos a presentar en la negociación”, ha subrayado. Sus metas, no obstante, parecen difíciles de conseguir, ya que este jueves, la concejala de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha asegurado que el Ayuntamiento cumplirá la ley y aplicará las sanciones que se recojan.

Según Flores, las conversaciones con el PP -que necesitará más ‘síes’ que ‘noes’ para sacar adelante la ordenanza-, ni siquiera han comenzado. Esto hace que en el Consistorio ya no se hable de junio, sino de julio o septiembre como fecha de referencia. “Vamos paso a paso. Ahora mismo estamos enfrascados todavía con la ordenanza de Movilidad. Está bien encarrilada, pero seguimos puliendo flecos. Estamos ya a nivel de detalles”, ha apuntado.