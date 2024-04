La Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza tendrá sanciones para los incumplidores

La futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza tendrá sanciones para los incumplidores. La concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha confirmado este jueves que la capital “cumplirá la ley”. “Y si la ley dice que se tienen que poner multas como viene recogido, cumpliremos perfectamente”, ha garantizado.

Hace solo unos días, el ministro de Transportes, Óscar Puente, amenazó con menos recursos a las ciudades de más de 50.000 habitantes que, como Alicante, no sancionasen este tipo de comportamientos. En la capital, Vox se ha mostrado a favor en repetidas ocasiones de importar ese modelo a Zaragoza, llegando a asegurar que las multas serían una línea roja en la negociación de la futura ordenanza, en la que, al igual que sucede con la de Movilidad, el PP de Natalia Chueca necesitará más ‘síes’ que ‘noes’. Su principal argumento es que muchos ciudadanos no pueden comprarse un coche híbrido o eléctrico por motivos económicos. “Seremos absolutamente taxativos, no vamos a ceder ni un milímetro”, avisó, ya en enero, el concejal David Flores.

Sobre los tiempos, Gaudes ha asegurado que la Zona de Bajas Emisiones “estará implantada cuando llegue el verano”. “Todavía vamos bien de plazos. Actualmente seguimos trabajando en el proyecto y en la redacción de la ordenanza”, ha precisado, sin entrar a valorar las palabras del ministro, que avisó de que el Gobierno central iba a utilizar “la técnica del palo y la zanahoria” y premiará a aquellos ayuntamientos que más se comprometan con la descarbonización con más fondos para, por ejemplo, renovar sus flotas.

En un principio se dijo que la ZBE de Zaragoza estaría en junio, pero teniendo en cuenta que a estas alturas ni siquiera se ha presentado el borrador del anteproyecto -que tendrá que ser sometido a la preceptiva tramitación administrativa- desde la plaza del Pilar miran ya directamente a julio, un mes que, según ha recordado Gaudes, sigue siendo hábil. “Agosto es más inhábil para las instituciones, y la ordenanza deberá pasar por pleno, así que nos movemos en esos plazos”, ha explicado.