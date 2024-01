Vox apuesta por importar a Zaragoza la zona de bajas emisiones sin sanciones de Alicante

La zona de bajas emisiones (ZBE) sigue en el punto de mira a escasos meses de su implantación. Vox, de cuyos votos podría depender la aprobación de la futura ordenanza, cree que Zaragoza debería importar el modelo sin sanciones de Alicante pactado con el PP.

Su portavoz municipal en materia de Movilidad, David Flores, defiende que la ley da "mucha libertad a los municipios para decidir dónde, a quién afecta, cómo se monitoriza y si va a haber un régimen sancionador". Esta pasada semana avisó de que no iba a ceder "ni un milímetro" y de que no iban a consentir multas cuando hay zaragozanos que no pueden permitirse un coche híbrido o eléctrico.

También cree necesario "revisar los límites actuales" –comprendidos entre el paseo de Echegaray, San Vicente de Paúl, el Coso, Conde de Aranda y la calle de Mayoral– para "ver si se adaptan a las necesidades reales de Zaragoza". "Si lo que de verdad se pretende conseguir es mejorar la calidad del aire, primero hay que analizar cuál es la situación de partida. Los últimos informes dicen que el ‘paciente’ está estupendamente y que la capital no tiene ningún problema ambiental de contaminación. Sería como poner antibiótico a una persona que no tiene infección. Los parámetros actuales no generan ninguna preocupación", aseveró.

No lo ven así desde la Federación de Barrios. Su presidente, Manuel Arnal, cree que el perímetro provisional es "muy poco extenso", y que la zona de bajas emisiones tendría que abarcar el primer cinturón, "cogiendo el paseo de la Constitución y Asalto".

Respecto a las sanciones, ve "normal" que haya medidas coercitivas. "Se puede hacer un paralelismo con la carga y descarga. ¿Qué ocurriría si no hubiera multas?", se preguntó. Lo importante, según Arnal, es que las ZBE se planteen "con alternativas de transporte público", ya que, si no, se corre el riesgo de "colapsar otras zonas". Por su parte, el presidente de la Unión Vecinal Cesaraugusta, Constancio Navarro, considera que los límites actuales "no son demasiado serios" y que, antes de tomar decisiones, habría que medir los puntos con mayor contaminación.

"El problema de fondo es que nos van dirigiendo a cambiar de modelo de coche sin que todo el mundo tenga posibilidad de adquirir uno eléctrico", opinó. Y en cuanto a las multas, recalcó que "si lo pone en la normativa, habrá que cumplirla".