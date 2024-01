Vox avisa de que no cederá “ni un milímetro” con la zona de bajas emisiones en Zaragoza y dice que no consentirá sanciones

Vox ha avisado este martes al PP de que serán “absolutamente taxativos” y no cederán “ni un milímetro” con la zona de bajas emisiones, que deberá implantarse a mitad de año por obligación legal.

Su portavoz en materia de Movilidad en el Ayuntamiento de Zaragoza, David Flores, ha asegurado durante el debate sobre el presupuesto de 2024 que no consentirán sanciones a aquellas personas que no se puedan permitir un coche híbrido o eléctrico, una postura que podría hacer peligrar la futura ordenanza, que acaba de superar un primer periodo de aportaciones ciudadanas.

Las críticas también han venido de la izquierda. El PSOE ha afeado al PP que no haya ni una sola partida para la implantación de esta zona, una decisión que, a juicio del concejal Chema Giral, resulta “chocante y paradójica” teniendo en cuenta que Zaragoza aspira a ser una ciudad climáticamente neutra en 2030. No obstante, la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, no ha tardado en desmentir estas afirmaciones y ha asegurado que sí hay una partida para controlar la calidad del aire.

Este no ha sido, en todo caso, el único punto de fricción con los partidos de la oposición. Flores también ha criticado que el PP-Zaragoza no haya impulsado un “cambio sustancial” en la movilidad respecto a los gobiernos de izquierdas y ha cuestionado el proyecto del Bosque de los Zaragozanos. “No sé muy bien cuál es el objetivo: si tener un set de fotografía en época electoral o sucumbir a la agenda ideológica 2030. Queremos que se pongan árboles, pero por donde pasa gente, no por donde no va nadie”, ha dicho.

Tampoco ha habido entendimiento con la auditoría de carriles bici, que contará con un presupuesto de 20.000 euros este año. Gaudes ha remarcado que “auditar no es eliminar” y que no se va a levantar “ni un carril bici”. “Lo que vamos a hacer es analizarlos para mejorar la seguridad vial y las infraestructuras existentes”, ha aseverado. Vox, en cambio, sí defiende una “utilización eficiente” del espacio público. “Si hay carriles bici que no se utilizan, ¿qué sentido tiene tenerlos? Y si se usan, hay que cuidarlos y mantenerlos en condiciones”, ha apuntado Flores.

Gaudes ha defendido unas cuentas que ascenderán a más de 220 millones de euros, prácticamente un 25% del presupuesto global de la ciudad, y ha incidido en la búsqueda de una gestión “más sostenible y acorde a los objetivos ambientales”, con más de 74 millones para movilidad urbana, 1,4 para fomentar un taxi más accesible y seguir renovando la flota y 83 millones para limpieza pública. Como grandes retos se ha marcado la implantación del quinto contenedor o el arreglo y mejora de zonas verdes de la ciudad, para lo que se destinará un millón de euros. También habrá dos millones en un plurianual de cuatro años para renovar las zonas infantiles y 150.000 para instalar nebulizadores y nuevo mobiliario con los que mitigar las consecuencias de las olas de calor.

Todo esto no ha servido para convencer a la izquierda. La portavoz de ZEC, Elena Tomás, ha cargado contra el “tajo” que han metido al presupuesto de movilidad, que ha pasado de 142 millones a 103, y al de limpieza, que se quedará en 83 frente a los 89 de 2023. “Restan 46 millones a los servicios más importantes cuando la limpieza es una de las mayores quejas de la ciudadanía. Además, quitan 200.000 euros al sector del taxi”, ha expuesto.

También ha llamado la atención sobre las partidas introducidas por Vox en los últimos presupuestos. “De la mayoría de las cosas que plantearon el año pasado se han ejecutado cero euros. Les están engañando claramente, como ha ocurrido con la instalación de los pasos de cebra inteligentes”, ha agregado.

Mientras, Giral ha acusado al PP de “no tener un modelo de movilidad para Zaragoza” y ha asegurado que, mientras no reordenen las líneas del bus, el incremento del presupuesto “no se va a traducir en una mejora del servicio”. Asimismo, ha instado a la titular de Movilidad a estar vigilante y ser exigente con las contratas. En cualquier caso, Gaudes ha querido resaltar que Zaragoza “no tiene unos malos servicios públicos”. “Tenemos que mejorar, pero no lo son. La valoración que se hace en conjunto no es mala”, ha afirmado.