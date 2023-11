El Ayuntamiento de Zaragoza pondrá cámaras y reforzará la limpieza de los principales ejes comerciales

El Ayuntamiento de Zaragoza reorientará el plan local de comercio y pondrá cámaras en puntos como la calle de Delicias o el entorno de Don Jaime I para reforzar la seguridad y evitar su degradación. Las pantallas, los arcos, los toldos y los maceteros instalados durante la anterior corporación –en los que se invirtieron cerca de millón y medio de euros– "no han tenido efecto en las ventas", según coinciden vecinos y comerciantes, de ahí que el equipo que lidera el actual concejal de Economía, Carlos Gimeno, quiera dar "un paso atrás" para centrarse en "lo básico" y que cada euro invertido surta efecto.

"Las medidas impulsadas hasta ahora no han dado los resultados esperados, pero lo harán. Esa inversión se va a recuperar, pero primero hay que volver a lo básico. Antes de poner pantallas o contadores de personas necesito entornos seguros, limpios y agradables. Una vez lo consigamos, todo tendrá sentido", apunta el edil. La idea es poner cámaras en todos los barrios, empezando por tres en 2024. Las primeras se colocarán en el entorno de la calle de Delicias. También habrá en Don Jaime I, terminando de "equipar" el Casco Histórico. La tercera zona está por ahora abierta, aunque podría ser Torrero. "Estoy abierto a escuchar a todas las asociaciones", indica Gimeno.

En Las Delicias se pondrán "las necesarias y suficientes" para garantizar la seguridad del entorno. "Estamos trabajando ya para obtener los permisos", agrega. Otra de las prioridades será el entorno del Jardín Vertical, uno de los puntos más castigados. Allí se instaló una gigantesca malla led de 20 metros, pero pocos son los vecinos que se atreven a acercarse cuando cae la noche por la presencia de bandas y los problemas de delincuencia que arrastra, que han ido incluso a más en los últimos meses. La idea es que vuelva a convertirse "en un punto de reunión", siguiendo la filosofía de la New European Bauhaus aplicada al mercado de San Vicente de Paúl. "Actualmente, la degradación es absoluta. Le vamos a dar un lavado de cara. Por eso, nos reuniremos con ellos y con otros colectivos en busca de ideas sobre cómo recuperar la zona", expone.

En su opinión, una vez se instalen las cámaras no habrá tantos actos de vandalismo, aunque, igualmente, habrá que incidir en el mantenimiento. Su área está trabajando de forma coordinada con Presidencia y Servicios Públicos para centrar las actuaciones y mejorar la accesibilidad a estas calles. En materia de limpieza, el planteamiento pasa por "subir de categoría" todos estos ejes comerciales e incrementar la presencia de las brigadas municipales.

En cada zona se actuará de un modo distinto, ya que ni todas tienen los mismos problemas ni comparten las mismas características. En Delicias, por ejemplo, la principal arteria comercial es peatonal, mientras que en Torrero toda la actividad se concentra en una o dos calles, en Las Fuentes el comercio está más disgregado y en el Casco hay acciones que no se pueden impulsar por los límites marcados por Patrimonio.

Todo se hará con criterios de "gestión y eficiencia". Gimeno remarca que esto "no será trabajo de un día, sino una carrera de fondo". Espera, no obstante, no encontrar excesivos problemas, ya que la mayor parte de estas acciones no requerirán de grandes presupuestos y podrán ser asumidas con recursos del Ayuntamiento.

Aunque las de mayor calado empezarán a desplegarse ya en 2024, para estas Navidades se programarán actividades "de nivel" para dinamizar todos los barrios y zonas comerciales de la ciudad.

"Hay que seguir avanzando"

Para el presidente de la asociación de comerciantes de la calle de Delicias y adyacentes, "se han hecho cosas, pero hay que seguir avanzando". Según dice, las ventas "no van bien", pero no por el escaso efecto de plan local de comercio, sino por el contexto nacional.

Sí reconoce que en la zona hay serios problemas de delincuencia e inseguridad. "Que una plaza esté más bonita no quiere decir que vaya a haber más ventas. Necesitamos limpieza y seguridad, pero no solo nosotros, sino toda Zaragoza. Lo básico es eso y de ahí, para arriba", asevera.

Mucho más crítico se muestra José Luis Zúñiga, presidente de la asociación de vecinos Manuel Viola. "El resumen es mucha inversión y poco en el cajón. Tras la inauguración del paseo comercial vino mucha gente, pero pocos entraban a las tiendas", reconoce.

El problema, a su entender, es que "no se elaboró un plan en defensa del pequeño comercio en condiciones". "No hay peticiones de gente que quiera instalarse en la calle de Delicias. Los toldos costaron 492.000 euros y no gustaron a nadie, al igual que la pantalla del Jardín Vertical. Yo ya dije en su día que se estaban equivocando. Por la calle sigue pasando mucha gente, pero esta ya no es una calle comercial. En los últimos 15 años ha cambiado una barbaridad", dice.