Los polémicos toldos de 492.000 euros de la calle de Delicias no volverán a instalarse

Los polémicos toldos de la calle de Delicias no volverán a instalarse. Pese a su elevadísimo coste, nada menos que 492.000 euros, su escaso éxito, las críticas vecinales y la disputa que mantienen el Ayuntamiento de Zaragoza y la asociación de comerciantes –que reclama 30.000 euros por dos facturas que según el Consistorio no están bien justificadas– harán que, salvo giro de guion, continúen almacenados sine die.

Volver a montarlos costaría más de 17.000 euros, mientras que el desmontaje saldría por más de 11.500, según consta en la memoria explicativa del proyecto. Se trata de un gasto que ni unos ni otros están dispuestos a asumir.

La principal discrepancia radica en la interpretación del convenio firmado en 2022. El texto dice que la entidad beneficiaria se encargará tanto de la instalación y desinstalación de los toldos como de su correcto mantenimiento. Pero es otro de los párrafos el que ha provocado la controversia. Concretamente, el que alude al artículo 34, 4, a) de la Ley 5/2015 de subvenciones de Aragón, que establece que "la permanencia en el compromiso de la operativa de mantenimiento, instalación y desmontaje de los toldos deberá mantenerse como mínimo un periodo de tres años".

El Consistorio interpreta que la asociación, como propietaria de las telas, es la que debe proceder a su montaje. No obstante, el colectivo se agarra a que el convenio estipula que "todo ello se hará a través de las fórmulas anuales posteriores convenidas con el Ayuntamiento", y recalca que hasta ahora no se ha hablado nada al respecto.

Fuentes de la asociación aseguran que "técnicamente no se pueden gravar compromisos que quedan fuera del ámbito de la convocatoria". Apuntan, asimismo, que en las últimas semanas se han dirigido por escrito al Consistorio para comunicar que están "a disposición y a la espera" de que se arbitren las fórmulas a las que alude el convenio.

El presidente del colectivo, Felipe Sánchez, admite que la agrupación "no tiene solvencia para montar semejante estructura". "Nosotros estamos encantados de que hagan cosas aquí, pero con 40 agrupados que pagan 20 euros al mes no podemos afrontar semejante gasto", manifiesta.

Estos días, con máximas ya cercanas a los 30 grados, muchos se preguntaban si los toldos –cuya subvención ha sido llevada ante la Fiscalía por parte del Gobierno de Aragón– volverían a la calle de Delicias, sobre todo teniendo en cuenta que montarlos no es una operación sencilla ni rápida.

La iniciativa, lanzada como una prueba piloto dentro del Plan Local de Comercio y Hostelería, pretendía "mejorar las condiciones ambientales del entorno" y disminuir el efecto isla de calor, un objetivo que quedó muy lejos del resultado final, con 50 velas de forma triangular que apenas daban sombra.

Para este año, con el fin de evitar la imagen del verano pasado, se habían comprado incluso diez toldos más, pero ni siquiera se tienen los permisos necesarios para ampliar la instalación, un paso que correspondería dar a la asociación de comerciantes.

Desde el área de Economía zanjaron este miércoles el debate y aseguraron que la decisión corresponde a la asociación de comerciantes de Delicias, y que si el colectivo no asume el montaje, el Consistorio no hará nada al respecto. Desde la plaza del Pilar no se entiende que en su día se firmase una cosa y ahora se esté pidiendo otra. Los comerciantes, en cambio, insisten en que es el Ayuntamiento el que debe poner los medios.

Mientras no se llegue a un acuerdo, los toldos –de cinco metros de ancho y seis de largo– permanecerán almacenados en las instalaciones de la empresa que se encargó de desmontarlos para poner las luces de Navidad, ya que la asociación de comerciantes de Delicias asegura no tener infraestructura para guardarlos.