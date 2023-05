Déficit de vitamina D entre la población: “Lo raro es que le salga bien a alguien”

¿Recetar vitamina D o no recetarla? Los médicos de familia se encuentran desde hace unos años en esta disyuntiva. Los análisis de sangre que se realizan en revisiones y controles de diferente tipo están sacando a la luz que hay una gran parte de la población aragonesa que tiene déficit de vitamina D, la que se sintetiza a través del sol.

“Desde hace 3 años, se ha puesto de moda entre los médicos pedir en los análisis la vitamina D de forma indiscriminada”, dice Izarbe Galindo, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc). “Al principio la demandaban solo los médicos, pero ahora, los pacientes también la están solicitando en sus análisis”, señala Galindo.

Y los resultados sorprenden para un territorio como el nuestro, con tantas horas de sol al día. “Se comprobó, a nivel nacional, que había un déficit mayor del esperado de vitamina D en la población general para un país como España, que tiene muchas horas de sol”, confirma la presidenta de Samfyc.

“Lo raro es que le salga bien a alguien”, apunta su colega Luis Miguel García, vicepresidente de Samfyc. “Ahora se ha visto que existe esta carencia porque antes no se miraba. Se pide en los análisis porque está de moda y te llevas una sorpresa porque casi todo el mundo tiene déficit de ella”, confirma.

Normalmente esta vitamina se receta a “personas mayores, con problemas de osteoporosis, fracturas óseas o personas con alguna patología que necesitan de ese suplemento”, explica. “En personas sanas con algo de déficit de vitamina D, la indicación es dudosa y hay médicos que deciden prescribirla y otros no. Está en una zona gris”, señala García.

Y es que a pesar de la existencia de esa carencia "no se ha detectado un incremento de la tasa de fracturas ni problemas óseos asociados. No es una situación preocupante ni produce efectos negativos en la salud de la población que no tiene ningún problema relacionado con los huesos y músculos”, aclara Izarbe Galindo.

Un 30% más de recetas el último año

“Hemos notado un incremento sustancial de las prescripciones médicas de vitamina D desde hace ya unos años”, confirma también Carmen Soteras, de la Farmacia Soteras, en el Casco Histórico de Zaragoza. “En 2017 suministramos un 20% más de estos medicamentos que el año anterior, y en 2018 la demanda se incrementó en más de un 60%. Desde entonces, cada año hemos visto un aumento de entorno al 20% y el año pasado fue de más del 30%”, enumera la farmacéutica.

Con estos datos, en los últimos 7 años esta farmacia ha aumentado la venta de estos fármacos en un 260%. "El momento cumbre fue durante la pandemia. Fue cuando más se prescribió porque salieron varios artículos publicados que asociaban el déficit de vitamina D con más ingresos y mortalidad por covid”, recuerda Soteras.

Para ella, la causa de este incremento es que “hasta hace poco se pensaba que la única utilidad de la vitamina D era la de tratar y prevenir enfermedades óseas. Sin embargo, en la actualidad se sabe que tiene beneficios para todo el organismo de manera indirecta y refuerza nuestro sistema inmunológico”, añade. Pero “tan malo es el déficit de esta vitamina como su exceso, ya que puede conllevar hipercalcemia, problemas renales, alteraciones cardíacas, náuseas y vómitos, y, aunque no son efectos habituales, la población debería de ser consciente de los riesgos”, continúa Soteras.

Recuerda que “es un medicamento y que debe de suministrarse siempre con receta médica", aunque cree que “se está prescribiendo demasiado. Lo adecuado sería detectar la deficiencia y corregirla en algunos casos, entre las personas de más riesgo, pero no generalizar su prescripción ni tomarla de forma preventiva, porque no sirve para nada”, asegura esta farmacéutica.

Déficit de naturaleza y sol

“Esta carencia de vitamina D se ha achacado al estilo de vida cada vez más sedentario que tenemos, en el que pasamos muchas horas al día en el interior de edificios. También se ha detectado que ocurre más en el medio urbano que en el rural porque en este último se tiene más facilidad para exponerse al sol”, explica Izarbe Galindo.

“Tenemos un déficit de naturaleza, es decir, que pasamos muy poco tiempo al aire libre”, insiste. Y es que la mayor parte de esta vitamina se sintetiza con el sol “por lo que se debería de recetar a personas que vivan en lugares con menos horas de luz o que no puedan salir al exterior porque pasen mucho tiempo en casa o estén encamadas”, afirma Galindo.

Como consecuencia de esta moda, “se han incrementado también el número de recetas de vitamina D y seguramente no es necesario tratar a todo el mundo. Vemos que hay mucha gente que la tiene recetada y con una mayor exposición al sol sería suficiente”, asegura la presidenta de Samfyc.

Un menor consumo de pescado, entre las causas

“En todas las farmacias se venden suplementos de vitamina D pero también puede sintetizarse de manera natural a través de la alimentación, sobre todo con los pescados azules y el huevo”, informa Margot Roig, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza y titular de la farmacia de María de Huerva.

Sin embargo, “los estudios que se están publicando dicen que no se están ingiriendo las cantidades recomendadas de estos alimentos. En España un adulto toma 0’89 raciones de pescado azul a la semana y los niños 0’5 cuando la cantidad recomendada es de 2 a 3 raciones a la semana”, compara Roig

“También puede sintetizarse a través de la exposición solar. La recomendación de la OMS es que se expongan brazos y cara de 15 a 20 minutos sin protección solar en pieles claras. Para las pieles oscuras se necesitaría un poco más de tiempo. Después, habría que ponerse crema”, recuerda la farmacéutica.