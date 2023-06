Votar por correo en Aragón para veranear el 23-J fuera de casa

A María Jesús Ortega, el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales le pilló desayunando. Y ella no daba crédito. "Pensé: ¡otra vez a votar!", exclama esta zaragozana tras abandonar una de las ventanillas de la sede de Correos en el paseo de la Independencia. Ya casi ni recordaba que había unos comicios más allá de los autonómicos y municipales. "Nosotros siempre votamos y esta vez tenemos pendientes las vacaciones, por lo que hemos preferido pedir el voto por correo, por si acaso", asegura. Este tipo de sufragios se han disparado en Aragón ya que muchos se encontrarán en Salou, Asturias o incluso París a la hora de depositar la papeleta.

Para ella, al ser verano cree que "igual participa menos gente", pero con la opción de hacerlo por correo "el que realmente quiera enviar su papeleta lo hará". "El procedimiento para pedir el voto es sencillo. Hay un botón allí a la hora de coger número y solo tienes que presentar el DNI, rellenar una solicitud y te llegará la documentación a casa", asegura, y es que en la máquina de la entrada para coger cita existe la opción de ‘Voto por correo’, para facilitar la organización. Además, a la hora de rellenar la solicitud, se han instalado unos paneles informativos para poner los datos correctamente. A Ortega nunca le ha tocado ser miembro de una mesa electoral y espera que no sea esta vez, cuando tiene previsto estar en París. "No sé cuándo lo anuncian, pero si me toca de vacaciones...", expresa. Lo cierto es que se conocerá entre el 24 y el 28 de junio.

El botón de 'Voto por correo' de la máquina para coger número en la sede de Correos. Oliver Duch

Varias personas entraban a Correos sin ningún paquete para salir también con las manos vacías. Incluso, llegaron a formarse filas, sin incidencias. Muchos de ellos pedían el voto por correo, como es el caso de Carmelo Ciria, un hombre de 53 años que tenía cogidas las vacaciones hasta el 30 de julio, por lo que estaría fuera para el 23-J. "Tenemos ya reservado todo en Asturias, donde tenemos familia. Al principio, cuando nos enteramos, pensamos en no votar, pero vimos cómo se hacían los trámites en internet y nos animamos", detalla este zaragozano. No se esperaban el anuncio de Sánchez, y ya se habían hecho a la idea de que no tendrían que colocar su sufragio en las urnas hasta casi fin de año. Asimismo, Ciria no conocía el bulo que circula por internet, que dice que al solicitar el voto por correo estás exento de ser elegido como presidente o vocal de una mesa electoral. "Nosotros vamos a confiar en que no nos toca, pero sino nos podríamos librar porque el viaje lo cogimos hace tiempo y hemos visto esta mañana que es una de las excusas", añade. Ya tiene experiencia como miembro de una, en las elecciones generales de 2015, pero en ese momento fue en diciembre. "Con el calor que hace en julio creo que apetecerá aún menos", confiesa.

Las aglomeraciones ya las preveían desde Correos, ya que "se ha hecho un efecto llamada" y muchos aragoneses han ido corriendo a pedir sus papeletas para que no se les compliquen las vacaciones. Entre ellos estaba Raúl Usoz, que ya lo ha solicitado "por si más adelante hay mucho lío y se acumula gente". Su destino para este verano será Salou.

El plazo para depositar el voto por correo terminará el 19 de julio.