Todas las dudas sobre la zona de bajas emisiones en Zaragoza: ¿puedo entrar con mi coche? ¿Y con mi moto?

Lo vehículos contaminantes no podrán entrar en la zona de bajas emisiones en Zaragoza. Así lo establece el real decreto que aprobó el Consejo de Ministros a finales de 2022. Aunque la nueva norma del Gobierno de España es de obligado cumplimiento desde el 1 de enero, la capital de Aragón, como la mayoría de ciudades españolas, no lo aplicará de momento. De hecho, cuenta con un máximo de 18 meses para adaptarse a las exigencias de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, dado que tiene que redactar y aprobar una nueva ordenanza municipal. Hasta aquí, todo claro. Pero son muchas las preguntas que se plantean sobre este asunto: ¿qué coches pueden entrar en ese área? ¿y motos? ¿qué pasa si se entra sin el vehículo correcto?

Los municipios de más de 50.000 habitantes tienen la obligación de crear una zona en la que no puedan acceder vehículos contaminantes. Esto afecta de forma directa a Zaragoza. Por ahora, el Ayuntamiento ha optado por crear una zona “provisional” que encierra el casco histórico: entre San Vicente de Paul, Coso, Conde de Aranda, calle Mayoral y el paseo de Echegaray y Caballero. El objetivo es reducir los gases de efecto invernadero y contribuir así a la lucha contra el cambio climático.

El Consistorio explicó hace unos días que la entrada en funcionamiento de la zona de bajas emisiones no supondrá la aplicación de sanciones al ciudadano, sino que tendrá “un marcado carácter didáctico y se trabajará en la concienciación progresiva hasta la aprobación de una nueva ordenanza municipal”.

¿Qué coches pueden entrar en la zona de bajas emisiones de Zaragoza?

Los vehículos con etiquetas 0 emisiones y ECO –híbridos o de gas, eléctricos e híbridos enchufables- podrán librarse por completo de las limitaciones y circular con total libertad por la zona de bajas emisiones de Zaragoza.

¿Los coches con etiqueta B pueden entrar en la zona de bajas emisiones de Zaragoza?

Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2023 del decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que obliga a crear las llamadas zonas de bajas emisiones, se imponen diversas restricciones a la circulación de vehículos sin etiqueta o con distintivo ambiental de la DGT de tipo B o C.

Así, los vehículos con etiqueta B podrán circular, pero con algunas limitaciones, ya que solo tienen permitido el acceso si van a estacionar en un parking público, si sus propietarios están empadronados en la zona o si van a acudir a un taller.

A este grupo pertenecen los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de 2001, y de diésel matriculadas a partir de 2006, los vehículos de más de ocho plazas y los pesados de combustión matriculados desde 2006.

¿Los coches con etiqueta C pueden entrar en la zona de bajas emisiones de Zaragoza?

Los turismos y furgonetas ligeras con etiqueta C y, por ende, de gasolina matriculados a partir de 2006 y de diésel matriculados a partir de 2015, los de más de ocho plazas o considerados como ‘pesados’ -tanto de diésel como de gasolina- matriculados desde 2014, podrán acceder y circular libremente por la zona de bajas emisiones de Zaragoza, pero tendrán prohibido el estacionamiento, salvo en parkings públicos.

¿Qué coches no pueden circular en la zona de bajas emisiones de Zaragoza?

Los vehículos más contaminantes son los que quedarán excluidos de la zona de bajas emisiones de Zaragoza. Estos son aquellos con etiqueta B o C que no cumplen con los requisitos para recibir el distintivo medioambiental que la DGT empezó a instaurar a finales de 2020: turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados antes de 2001, los coches de diésel o vehículos de más de ocho plazas, y los de diésel matriculados antes de 2006.

¿Qué motos pueden entrar en la zona de bajas emisiones de Zaragoza?

Las motos fabricadas a partir de 2003 podrán entrar en esta área, aunque con las mismas limitaciones señaladas con anterioridad: si van a estacionar en un parking público, si sus propietarios están empadronados en la zona o si van a acudir a un taller.

¿Qué motos no pueden entrar en la zona de bajas emisiones de Zaragoza?

Las motos más contaminantes, es decir, aquellas matriculadas antes de 2003, tendrán su paso prohibido a la zona de bajas emisiones de Zaragoza.

¿Qué pasa si entro en una zona de bajas emisiones sin el vehículo correcto?

El pasado 21 de marzo de 2022, la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Tráfico estableció que el acceso no permitido a las zonas de bajas emisiones constituye una infracción grave y, como tal, conlleva una multa de 200 euros, 100 euros con pronto pago.

Por tanto, la sanción para los conductores que se salten la normativa se equipara a otras infracciones como, por ejemplo, saltarse un semáforo en rojo. En caso de reincidencia, la multa se eleva un 30%. Pero esta, a diferencia de otras, no supone pérdida de puntos.

No obstante, el Ayuntamiento de Zaragoza ha colocado los carteles que marcarán los límites del área del Casco Histórico en la que se prohibirá el acceso a los vehículos más contaminantes (los que no tengan alguna de las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico), pero de momento no irá más allá de la señalización: no habrá multas y la labor de la Policía Local será meramente informativa. El gobierno PP-Cs ha adoptado esta medida de forma provisional para respetar la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno central y acogerse así al plazo de 18 meses que da el real decreto para implantarla de manera definitiva.