La activación de la zona de bajas emisiones en Huesca impedirá el acceso a 8.400 coches

Huesca, como ciudad que supera los 50.000 habitantes (55.217) está obligada por ley a implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), es decir, a delimitar un ámbito urbano con restricciones de acceso de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar la emanación de gases de efecto invernadero. El Ayuntamiento tiene dos millones de fondos europeos para movilidad, concedidos al anterior gobierno local (PSOE), de los cuales 408.375 son para financiar parte de estas actuaciones.

Aplicando los límites mínimos, una tercera parte de los turismos del municipio, casi 8.400, no podrían traspasar la línea de la ZBE. El concejal de Movilidad, Iván Rodríguez (PP), afirma que Huesca, desde la peatonalización acometida hace 10 años, "ya tiene su Zona de Bajas Emisiones". "La idea es que esta nueva área sea lo más reducida posible, que no llegue a sobrepasar lo que es peatonal de manera que no sea un incordio para los ciudadanos", indica.

El edil añade que hacer restricciones de acceso muy grandes en una ciudad como Huesca "le complicaría la vida a los vecinos ciudadanos y al comercio". Según dice, el 31% de los turismos se quedaría sin la etiqueta de la DGT necesaria para circular por el centro, ya que los coches de gasolina matriculados antes del año 2000 y los vehículos diésel con matrícula anterior al 2006 no podrían conseguirla. "Ese porcentaje sería ahora, pero irá a más porque son muchas las personas que no pueden comprar vehículos nuevos", apunta.

La implantación de la ZBE requiere de unos estudios previos, que acaban de adjudicarse a la consultora Doymo S. A., la misma que realizó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Pemus) de 2013. "Lo primero será la revisión de este, algo que no se ha hecho desde entonces", señala Rodríguez.

Además de los actuales flujos de tráfico y peatonales se analizarán la calidad del aire y los ruidos. "Según su resultado, se definirá la ZBE", afirma el concejal. "Entendemos que en Huesca no habrá mayor problema porque hay poca contaminación", añade.

Los trabajos encargados a Doymo, por 260.150 euros (con IVA), deberán estar ejecutados antes del 30 de junio de 2025, aunque hay posibilidad de una prórroga de seis meses. Después se hará una ordenanza para regular, a parte de las restricciones que conlleven las etiquetas, qué coches pueden entrar y cuáles no (residentes, comerciantes, carga y descarga…).

Sensores

Rodríguez indica que la ZBE tiene "un funcionamiento parecido a la peatonal pero va por etiquetas". "Como se colocarán sensores de contaminación, si se detectan picos aumentarán las restricciones; por ejemplo no se dejaría entrar a coches con etiqueta B, de color amarillo, (turismos y furgonetas de gasolina matriculadas a partir de enero del 2000 y de diésel desde enero del 2006). De más a menos limitaciones van las pegatinas C (Verde), Eco (Azul y verde) y 0 emisiones (Azul).

El concejal de Movilidad precisa que los estudios de la consultora evaluarán, además, el impacto económico y social de la ZBE "para equilibrar las restricciones y el perjuicio que estas pueden ocasionar sobre las clases más desfavorecidas, que son las que tienen los coches más viejos, y el propio comercio porque, cuanto menos movilidad hay en la ciudad este se resiente".

El presidente de la Federación de Barrios de Huesca Osca XXI, Javier Moreno, subraya que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones tiene que ser un proceso "asimilable y asumible por parte de los ciudadanos". "A futuro, la zona peatonal se tiene que ampliar, pero que no sea de golpe ni de forma traumática porque no puede ser solo cuestión de prohibición y multas", añade.